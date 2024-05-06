«Мой отец воевал с бандеровцами»: директор Музея ИЗО РТ рассказала о Миргалиме Газизове

Директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан Розалия Нургалеева в преддверии Дня Победы поддержала акцию «Мой Герой — моя семья». Корреспонденту «Татар-информа» она рассказала о близких, участвовавших в боях Великой Отечественной войны.

«Мой отец Миргалим Галимович Газизов родился в 1924 году на территории современной Республики Татарстан. С девятнадцати лет он воевал на Украине, с бандеровцами. И хотя он был немногословен, о войне говорил редко, его крайне негативное отношение к бандеровцам четко ощущалось. Всю оставшуюся жизнь после войны он служил военным, ушел из жизни в 2003 году», — поделилась воспоминаниями собеседница.

Были призваны на войну, также сообщила Розалия Нургалеева, и ее дед по материнской линии Мухаммет Нафиков и двое его сыновей — Ясхат и Агдас. Старший сын Ясхат погиб в первые годы войны, сгорел в танке. Агдас прошел всю войну, служа на Черноморском флоте. Вернулся только через семь лет по завершении войны.

«Моя мама записала воспоминания о своем военном детстве, и пока она была жива, до 2022 года, мы с ней 9 Мая посещали могилу отца в Казани, собирали праздничный стол, вспоминали папу, деда, братьев мамы... В этом году в День Победы наша семья тоже планирует посетить могилы близких, где теперь папа и мама вместе. Соберемся с детьми и внуком, дома расставим фотографии родителей, соберем небольшой семейный праздник. А еще съездим на родительскую дачу, где все напоминает о них: дом, разросшийся орешник, который мы сажали с отцом...» — сказала Розалия Нургалеева.

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации также размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцам нужно опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Фото Миргалима Газизова из личного архива Розалии Нургалеевой