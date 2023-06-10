«Мой муж и папа – однополчане»: в Казани прошел телемост для родственников мобилизованных

Алексей Денькин поздравил всех с наступающим Днем России, а Наталья Бутаева заверила, что семьи мобилизованных не брошены и о них постоянно заботятся

«Мы все должны твердо идти к поставленным целям во имя России!»

Перед долгожданной встречей с мобилизованными их близкие собрались в актовом зале. Поговорить и увидеться с ними пришли мамы, жены, отцы и дети. Один из пришедших сюда мужчин, как оказалось, не пропускает ни один телемост – приезжает, чтобы поддержать своего друга, который находится в зоне СВО.

Начальник отделения Военного комиссариата РТ Сергей Котин попросил собравшихся поддержать своих военнослужащих и побольше рассказывать им о семье и собственных достижениях. Рассказал, что в Татарстане заработал филиал Фонда «Защитники Отечества».

«В фонде вам окажут разностороннюю помощь, разъяснят ваши права и расскажут про социальные выплаты и льготы. Обращайтесь туда по любому вопросу. Если там вам не смогут помочь, мы подключимся и все решим. По вопросам, связанным с вашими мобилизованными, обращайтесь ко мне», – объяснил он.

Связь в актовом зале уже была настроена, и все родственники мобилизованных поднялись наверх. Близкие с трепетом ждали, когда на экране появятся их дорогие и любимые.

«Приветствую вас, огромное спасибо всему Татарстану. Мы всегда рады приветствовать наших жен и матерей. Очень рад, что есть возможность побеседовать с близкими», – сказал командир отряда.

Заместитель военного комиссара РТ Алексей Денькин поздравил всех присутствующих с наступающим Днем России и напомнил мобилизованным, что их родным оказывается любая поддержка, в которой те нуждаются.

«Россия – сильная, прекрасная страна с богатейшей историей, крепкими традициями и замечательными людьми. Сегодня мы все должны твердо идти к поставленным целям – во имя России, ее достойного будущего и благополучия граждан. Возвращайтесь с Победой!» – сказал он.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева заверила, что семьи мобилизованных не брошены и о них постоянно заботятся и помогают.

Мобилизованные татарстанцы смогли увидеть своих близких по видеосвязи во время телемоста с зоной СВО

«Бойцы очень обрадовались детским рисункам»

«Муж говорит, что у него все хорошо. Поговорили о повседневных делах. Он жив и здоров, а это главное. Я хотела бы поблагодарить Татарскую гимназию №1. Первоклашки нарисовали для мобилизованных рисунки и отправили их моему мужу. Он раздал их своим сослуживцам, им было очень приятно. Теперь рисунки украшают их блиндажи. Бойцы отправили детям обратное послание со словами благодарности», – рассказала жена одного из мобилизованных Татьяна.

По словам Татьяны, инициатива с рисунками пошла от девочки Рады. Благодарственное письмо для класса военнослужащий Владимир отправил ее отцу, а тот уже передал его детям. Также она рассказала, что администрация Советского района помогла организовать операцию для ее сына. У него были проблемы с дыханием.

«И в больнице, и в поликлинике мне никто не отказал в помощи. Помогли найти врача, не стали отправлять в разные инстанции по многу раз. После операции сыну стало гораздо легче, большое всем спасибо», – дополнила она.

«Мой муж и папа сейчас служат в одном полку»

Поддержать своего мобилизованного приехали сегодня его дядя и родной брат – оба Георгии.

«Это уже третий телемост на моей памяти, братишка держится на позитиве, дух у него боевой. Рад, что он жив и здоров. Самое главное, что у него хорошее настроение», – рассказал брат Георгий.

Особое внимание сегодня привлекала к себе девушка в форме. Екатерина – сотрудник полиции, она пришла на телемост впервые и едва сдерживала эмоции.

«Все прошло отлично, только изображение иногда было нечеткое, но это мелочи. Обсудили все на свете. Мой муж и мой папа сейчас служат в одном полку. Разговаривала сегодня только с мужем, жду следующего телемоста. Рассказала ему, что успела вывезти весь мусор с дачи, бытовые мелочи», – рассказала с улыбкой девушка.

«Муж не служил в армии, а в 51 год решил рвануть добровольцем»

Флюза рассказала о своих мобилизованных муже и внуке. С ней на телемост пришел другой внук Руслан.

«Брат не смог остаться в стороне и рванул рядовым добровольцем. Его всегда интересовала военная тематика, и он решил испытать себя. Несколько недель он проведет во Владивостоке, будет проходить там боевое слаживание», – рассказал Руслан.

По словам Флюзы, супруг не успел в молодости отслужить в армии, но когда началась СВО, отправился на передовую добровольцем.

«Теперь он возвращает долг Родине по собственному желанию. В молодости я его не пустила, теперь уж он взрослый, пусть сам решает. И посмеялись, и поплакали, все успели», – рассказала Флюза.

Семьям мобилизованных вручили сладкие подарки

В конце встречи семьям мобилизованных вручили сладкие подарки. И бойцы, и их близкие были очень рады общению. Семьи были благодарны за возможность увидеть своих родных и любимых.

Фото и видео: © «Татар-информ»