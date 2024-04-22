«Мой Герой — моя семья»: в Татарстане запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название #МойГеройМояСемья и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Время проведения акции — 2 апреля — 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут известные татарстанцы.

Напомним, по указу Президента РФ Владимира Путина в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год в России объявлен Годом семьи.