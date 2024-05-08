«Мой Герой — моя семья»: Алексей Орлов стал участником парада Победы в Москве 1945-го

Жители Кайбицкого района присоединились к патриотическому онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», в рамках которого прозвучала история о выдающемся ветеране Алексее Орлове — участнике легендарного парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Орлов Алексей Васильевич родился 17 марта 1924 года в деревне Хозесаново Подберезинского района ТАССР (ныне Кайбицкий район). Уже с малых лет Алексею Васильевичу пришлось испытать все трудности жизни, уготовленные судьбой.

9 января 1943 года юношу забирают в армию, ему еще не было 19 лет. Тогда он учился в курсантском училище в городе Дектярка Свердловской области.

Боевая биография младшего сержанта Орлова похожа на многие другие. Воевал в Заполярье, Украине, Белоруссии, Польше, дошел до Берлина. За боевые заслуги награжден орденом Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, Орденом славы 3 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и другими.

Одним из памятных событий в его жизни было участие в параде Победы в Москве. Командование отбирало на этот парад самых достойных. 24 июня 1945 года в столице, на Красной площади состоялся торжественный парад Победы советских воинов.

После войны Алексей Васильевич три года отслужил в Кремлевском полку.

В 1948 году Орлов Алексей Васильевич вернулся в родную деревню. Женился на Ксении Губеевой. Она была труженицей тыла: работала на лесоповале, рыла окопы. Вместе они воспитали 5 детей, работали в родном колхозе имени Кирова.

Алексей Васильевич умер в 2002 году из-за астмы, которую подхватил после службы в Заполярье, похоронен в селе Хозесаново.