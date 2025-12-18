«Мой долг – служить народу»: ветеран СВО из РТ стал оператором горячей линии Президента

Ветеран СВО из Татарстана Александр Антонов, потерявший зрение в ходе боевых действий, стал одним из операторов горячей линии главы государства Владимира Путина. Несмотря на тяжелое ранение и инвалидность, он принял решение продолжить служение Родине в новом качестве.

«Я принял должность оператора прямой линии с Президентом Российской Федерации, потому что считаю, что вне зависимости от обстоятельств мой долг – продолжать служить народу и всецело поддерживать избранного главу государства», – отметил Александр Антонов.

Александр сам добился получения повестки в рамках частичной мобилизации, стремясь попасть в зону проведения специальной военной операции. В мотострелковом полку №1233, сформированном в Татарстане, он был назначен инженером-сапером.

Во время выполнения боевого задания Антонов возглавлял группу из трех саперов и занимался разминированием территории вдоль Днепра. В результате взрыва мины он потерял зрение. Даже оказавшись в полной темноте, Александр не растерялся и продолжал руководить эвакуацией группы. За проявленное мужество, безупречное выполнение задач и грамотную организацию эвакуации он был награжден медалью «За отвагу».

Вернуться к активной жизни Александру Антонову помогли поддержка близких и филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Он прошел обучение и освоил профессию оператора колл-центра прямой линии Президента. Несмотря на потерю зрения, ветеран успешно справляется со своими обязанностями.

«Мы рады наблюдать за тем, как вчерашние защитники возвращаются к мирной жизни, раскрывают свой потенциал и находят новые горизонты для личного и профессионального развития», – подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина.

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России. Его основная задача – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев, включая медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение, трудоустройство, юридическую помощь и адаптацию жилья под нужды инвалидов.