«Мой дед был стрелком»: житель Агрызского района рассказал о фронтовике-герое

Заведующий Табарлинским сельским клубом Агрызского района Фанис Шагабиев в рамках патриотической акции «Мой Герой — Моя семья» рассказал о своем дедушке-герое Сахаби Галяутдинове.

«Мой дедушка, Галяутдинов Сахаби Галяутдинович, родился в обычной крестьянской семье 2 марта 1907 года в деревне Новое-Аккузино, Агрызского района, Татарской АССР. Окончил начальную новоаккузинскую школу в 1919 году. Последующие изменения в образовании неизвестны», — начал рассказ Фанис Шагабиев.

До войны, а именно до 1940 года, Сахаби Галяутдинов работал рядовым колхозником колхоза «Якты юл». В 1940-1941 годах был председателем сельского совета в деревне Новое-Аккузино.

Затем служил в рядах Советской Армии. С июля 1941-го по октябрь 1943 года был стрелком 193-го стрелкового полка, с октября 1943-го по февраль 1945-го — стрелком 3-гвардейского стрелкового полка.

За мужество и героизм Сахаби Галяутдинов награжден орденом Отечественной войны 2-й степени; медалью «За победу над Германией в 1941-1945 гг.» и медалью «За отвагу».

С 1945 года после возвращения с войны работал в разных отраслях в деревне. В 1970 году вышел на заслуженный отдых. Сахаби Галяутдинов ушел из жизни в 1994 году, его похоронили в родной деревне.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.