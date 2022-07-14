«Могут застрелить»: вратарь «Ак Барса» Мифтахов рассказал о проблемах США с криминалом

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о проблемах с криминалом в США. Напомним, что прошлый сезон голкипер провел в системе американского клуба «Тампа-Бэй».

«Ко мне в квартиру пуля прилетела в окно. Это было в августе, примерно моя вторая неделя пребывания в Сиракьюзе. Ночью просыпаюсь и слышу выстрелы, как будто за моей стенкой кто-то стреляет. Думал, мне это приснилось. Потом встал, погулял по квартире и обнаружил, что у меня на кухне на двойном стеклопакете прям прострел виден. Пришлось писать хозяину квартиры, он жил в этом же здании. На улице в тот момент уже было много полицейских. Он пришёл с ними, всё зафиксировали, я ещё к тому же нашёл пулю от пистолета.

Ещё одна интересная история была, когда я чуть приболел. Надо было сходить в аптеку за антибиотиком по рецепту. Спросил про адрес, сказали, что пешком идти 10 минут, но добавили, что пешком идти нельзя, потому что могут застрелить в этом районе, так как он на окраине города. При этом сам город-то маленький, всего 150 тысяч населения. В итоге съездил на такси вечером и спокойно забрал лекарство», - рассказал Мифтахов в интервью Metaratings.

Напомним, что Амир Мифтахов этим летом перешел в «Ак Барс» из «Тампы». Контракт с вратарем рассчитан на один год.