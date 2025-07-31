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Общество 31 июля 2025 14:34

Могут ли пенсионеры получать пособие по безработице в Татарстане

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Могут ли пенсионеры получать пособие по безработице в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работающий пенсионер, как и любой другой работник, может потерять работу, например, по причине увольнения или иным обстоятельствам. Но вправе ли татарстанские пенсионеры в таком случае получать пособие по безработице – в материале «Татар-информа».

Татарстанцы, получающие пенсию в силу возраста или за выслугу лет, официально не признаются безработными. Они могут обратиться в службу занятости для подбора вакансий, но пособие по безработице им не положено.

Исключение составляет ситуация, когда пенсионер уволен по причине сокращения штата либо ликвидации предприятия. В таком случае, если он обратится в ЦЗН в течение 14 дней после увольнения, то сможет в течение трёх месяцев получать выплаты, равные его среднему заработку на последнем месте работы.

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