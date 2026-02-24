Могут ли оштрафовать за отказ уступить место в автобусе – мнение юриста

В российском законодательстве не предусмотрен штраф за то, что пассажир не уступил место инвалиду или беременной женщине в общественном транспорте. Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.

«В российском праве нет нормы, которая бы штрафовала пассажира за отказ уступить место беременной женщине или инвалиду. Это не пробел закона — это осознанное решение законодателя оставить пространство для нравственности, а не для карательной статистики. Пассажир действует в сфере морали, а не права», – сказала Айвар.

При этом, по ее словам, если в общественном транспорте нет специальных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, то перевозчика ждет штраф по ст. 5.62 КоАП РФ за нарушение прав инвалида.

«Российское законодательство, включая ФЗ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», прямо обязывает перевозчиков обеспечивать доступность транспорта, выделять приоритетные места, правильно их маркировать и помогать людям с ограниченной мобильностью. Если эту обязанность нарушает водитель, контролер или транспортная компания — ответственность наступает, вплоть до штрафов по ст. 5.62 КоАП РФ за нарушение прав инвалида», – подчеркнула адвокат.

Также она добавила, что если конфликт за место в общественном транспорте сопровождается хамством или агрессией, то нарушителя ждет ответственность за мелкое хулиганство. Однако в данном случае поводом для административной ответственности станет не факт отказа уступить место, а оскорбление человека, резюмировала Айвар.