«Могут гордиться героическими отцами»: Магдеев поздравил детей бойцов СВО на «Елке мэра»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил с наступающим Новым годом детей военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Специально для мальчиков и девочек показали спектакль «Царевна Дуся» в русском драматическом театре «Мастеровые». Об этом руководитель города рассказал в своем телеграм-канале.

Магдеев поздравил всех с наступающим Новым годом, а также поблагодарил доблестных воинов за личное мужество и отвагу по защите интересов нашего Отечества. Такими героическими отцами наши дети могут гордиться, сказал он.

«В преддверии самого волшебного, всеми любимого праздника стало хорошей, доброй традицией в Набережных Челнах собирать самых дорогих, близких сердцу детей для поздравления с Новым годом. Уходит непростой год, но жизнь продолжается. Хочу сказать слова признательности военнослужащим, которые несут службу во время специальной военной операции. С честью и достоинством, проявляя мужество и отвагу, защищают наше государство», — сказал мэр города, пожелав всем присутствующим счастья, успехов и всего самого доброго.

По окончании праздника все ребята получили сладкие подарки от Наиля Магдеева.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых – создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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