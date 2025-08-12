«Могут быть другие причины». Быков - о расторжении Ливо «Салаватом Юлаевым»

Фото: hcsalavat.ru

Бывший главный тренер петербургского СКА Вячеслав Быков поделился мнением о расторжении «Салаватом Юлаевым» контракта с канадским нападающим Джошем Ливо. Накануне стало известно, что поводом для такого решения стало то, что хоккеист вовремя не явился на сборы команды.

«Мне сложно комментировать решение клуба, так как могут быть ещё и другие проблемы и причины. Зная его качество как игрока, согласитесь, ведь не просто так был разорван контракт. А где продолжать карьеру — этот выбор остается за игроком», – цитирует Быкова «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Ливо установил рекорд Континентальной хоккейной лиги по голам в регулярном чемпионате (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.