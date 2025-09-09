Могучий Бердин и дебютный гол Денисенко: «Ак Барс» впервые победил в новом сезоне КХЛ

«Ак Барс» добыл первую победу в новом сезоне КХЛ. В Омске казанцы с минимальным преимуществом обыграли «Авангард» (2:1). Почему победу «Ак Барс» можно назвать именем Михаила Бердина и остался ли доволен Анвар Гатиятулин выступлением своих подопечных – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

35 отраженных бросков Михаила Бердина

Болельщики «Ак Барса», досмотревшие трансляцию вчерашнего матча с «Авангардом» (2:1) полностью на канале КХЛ, явно бы поспорили с экспертами, определявших лучших игроков встречи. Сложно понять, почему голкипер Михаил Бердин не получил ни одной звезды по итогам игры, хотя без преувеличений, именно он – главный герой в составе казанцев.

Вчера в матче с омичами вратарь отразил 35 из 36 бросков. «Авангард» откровенно проспал первые два периода, но в третьем значительно добавил. И заслуга Бердина в том, что «Ак Барс» победил, – огромна.

Михаил сыграл большую часть предсезонки за казанский клуб, будучи основным вратарем. Тем удивительнее, что на дебютный матч в регулярном чемпионате против «Металлурга» вышел Тимур Билялов. Но, как выяснилось по окончании встречи с «Авангардом», у главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина был свой план относительно выбора вратарей в первых двух играх нового сезона.

«При определении состава мы обращаем внимание на разные факторы, учитываем всё. Здесь вы сами понимаете, что Михаилу не нужен был дополнительный настрой, мы обсуждали с ним этот момент ещё летом. Сказали, что планируем его поставить на этот матч, он ответил, что готов, что есть большое желание сыграть. Он молодец, подчистил все ошибки в обороне», – сказал Анвар Гатиятулин.

Для самого Михаила Бердина, как ни крути, вчерашний матч против «Авангарда» был особенным. Летом прошлого года омичи пригласили вратаря на дорогой контракт. Но, к сожалению, должным образом из-за травмы и долгой реабилитации проявить себя голкиперу не удалось. А когда Бердин залечил все свои повреждения, феноменальную форму уже набрал перед плей-офф Никита Серебряков. По логичному стечению обстоятельств в это межсезонье Михаилу Бердину указали в «Авангарде» на дверь.

В «Ак Барсе» у голкипера есть блестящий шанс оправдать статус качественного вратаря по меркам КХЛ. Бердин неплохо смотрелся на летней предсезонке, здорово провел свой официальный дебютный матч за казанский клуб против «Авангарда».

«Не сказать, что особенно готовился именно к этой игре, у меня большой список, к кому буду особенно готовиться (улыбается). Я готовился к первой игре за «Ак Барс», ведь начинать сезон всегда непросто. Хорошо подготовился, трудился и получился хороший результат. Благодарю команду за помощь, блокировали броски, вовремя прикрывали. Без них победы бы не случилось», – отметил после матча Михаил Бердин.

Дебют Владимира Алистрова и первый гол Григория Денисенко

Первый матч за «Ак Барс» вчера провел нападающий Владимир Алистров. Казанцы подписали форварда незадолго до старта сезона. Однако из-за нехватки средств под потолком зарплат хоккеист пока числится в команде на пробном контракте до конца месяца. На пресс-конференции после матча с «Авангардом» Анвар Гатиятулин подчеркнул, что в ближайшее время «Ак Барс» решит все юридические моменты с контрактом Алистрова и полноценно зарегистрирует игрока на сезон. По информации нескольких источников, казанский клуб намерен переподписать соглашение с защитником Альбертом Яруллиным на пониженных условиях, но с более долгим сроком действия.

Прошлый сезон для нападающего выдался в СКА непростым, и период карьеры в «Ак Барсе» Алистров, впрочем, как и Бердин, может считать для себя этапом перезагрузки карьеры. Вчера Анвар Гатиятулин доверил место форварду в первом звене с Кириллом Семеновым и Александром Барабановым. Результативными действиями Алистров за более чем 15 минут на льду не отметился. Зато оказался самым бросающим хоккеистом «Ак Барса», наряду с Митчеллом Миллером, в игре с «Авангардом».

Важным событием во встрече с омичами стал первый гол Григория Денисенко за «Ак Барс». Нападающий оставил противоречивое впечатление в матче против «Металлурга» (3:4, по булл.). Но в игре с «Авангардом» Денисенко сумел открыть счет своим заброшенным шайбам за казанский клуб. К слову, забил Григорий с передачи Брэндона Биро, канадского новичка «Ак Барса». Североамериканец тоже не слишком удачно отыграл с «Магниткой», но сполна реабилитировался во второй официальной игре сезона.

«Раскрепостил ли меня гол? Наверное, да. Но у меня уже есть опыт, даже не думал о том, что надо побыстрее забить. Если делать правильные вещи и создавать моменты, то очки и голы придут. Я в этом плане уверен», – делился впечатлениями после матча Григорий Денисенко.

Неплохой старт для «Ак Барса» в первых двух встречах нового регулярного чемпионата

Перед началом первого домашнего матча в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» добыл в выездной серии три очка из четырех возможных. Результат весьма достойный, учитывая, что и «Металлург», и «Авангард» котировались в качестве неоспоримых фаворитов «Востока» в преддверии регулярного чемпионата.

«Ак Барс» провел крайне неровную встречу в Магнитогорске, провалив первые 1,5 периода и неплохо показав себя во второй половине матча. Во вчерашней игре с «Авангардом» казанцы явно могут записать себе в актив стартовые 40 минут поединка. Да и в третьем периоде «Ак Барс» оборонялся самоотверженно, разве что чрезмерно сильно прижался к своим воротам, оберегая преимущество. Впереди у казанцев «Автомобилист», команда-загадка нового сезона. Вчера екатеринбуржцы сенсационно уступили «Ладе» в Тольятти, так что на казанский матч уральцы приедут, безусловно, в боевом настрое.

«Ак Барс» проделал оперативную работу над ошибками после игры с «Металлургом». Как отметил Анвар Гатиятулин, подобное отношение команды к работе и результатам не может не обнадеживать.

Нашей задачей было не допустить повторение начала прошлого матча с «Металлургом», объясняли это ребятам, и они услышали. Мы сразу включились в игру, проводили хорошие отрезки, создавали хорошие моменты. Выжали из них голы и довели матч до победы. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку», – подытожил Анвар Гатиятулин.