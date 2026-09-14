«Могли поработать еще много лет назад»: дочь Гатиятулина — о новичке Соколове

Фото: ak-bars.ru

В Telegram-канале дочери главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в новой рубрике «Подслушано на кухне Гатиятулиных» появилась история о новичке «Трактора» Егоре Соколове и его давней связи с главным тренером команды.

«Папа рассказал, что Егора знает очень давно. Он перешел в детскую команду "Трактор" в 2012-м году, через три месяца после того, как папа из школы перешел в МХЛ и начал тренировать "Белых Медведей"», — пишет Диана в канале.

По ее словам, был и второй момент, когда они могли поработать вместе.

«После выпуска "Трактора" 2000 года рождения выяснилось, что права на Егора Соколова принадлежат Екатеринбургу. И у Егора было желание продолжить свою карьеру в Челябинске, но так как не удалось договориться с Екатеринбургом, он принял решение уехать в Канаду», — говорится в сообщении.

«Получается, они могли поработать ещё много лет назад, но этот момент настал сейчас», — подытожила дочь тренера.