Общество 27 января 2026 19:28

Могилу татарского писателя Рахима включат в реестр объектов культурного наследия России

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Памятник истории и культуры регионального значения «Могила татарского писателя Х. Рахима» в Татарстане включат в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. На данный момент приказ проходит антикоррупционную экспертизу.

Объект датирован 1939 годом и находится в деревне Туба Агрызского района на территории бывшего медицинского пункта и клуба по улице Центральной.

Отдел учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности республики обеспечит внесение информации о границах памятника в Единый государственный реестр недвижимости и единый государственный реестр объектов культурного наследия.

