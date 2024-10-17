Могилу поэта и здание богадельни в РТ признают объектами культурного наследия

В Елабуге появятся три новых объекта культурного наследия. Положительные решения историко-культурной экспертизы появились на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Региональный памятником признана могила поэта Керима Решидова (Жаманаклы), которая расположена на мусульманском кладбище. Крымский татарин, он был тесно связан с ТАССР благодаря жене Рашиде. После Великой Отечественной войны переехал в республику, чтобы воссоединиться с семьей. С 1945 по 1965 год работал заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы Елабужского педагогического института. В последние годы занимался сбором информации для произведения о жизни и подвигах Ахмет-Хана Султана. Сохранилась черновая рукопись произведения с рабочим названием «Во имя жизни». Умер в 1965 году в Елабуге — одна из улиц города названа в его честь.

Скриншот документации с сайта Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Второй объект, по которому принято положительное решение, — бюст Надежды Дуровой. Он расположен на территории музея-усадьбы, в которой в 1841-1866 годах жила участница Отечественной войны 1812 года. Объект находится в исторической части города.

Памятник был открыт в 1962 году в Александровском саду в честь 150-летия Бородинского сражения. Скульптором выступил Г.А. Зяблицев. Бюст стал первым памятником героине Отечественной войны 1812 года, первой русской женщине-офицеру, кавалеру Знака отличия военного ордена — серебряного Георгиевского креста. В 2003 году скульптуру перенесли на территорию музея-усадьбы, и она гармонично вписана в ее ансамбль.

Скриншот документации с сайта Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В реестр объектов культурного наследия также внесут комплекс зданий Пантелеймоновской богадельни, построенный в 1860-е годы. Здания были возведены на средства купца Ивана Стахеева и находились рядом с Казанским Богородицким монастырем. Комплекс включал два крупных одноэтажных корпуса и три флигеля, а впоследствии занял весь квартал. В начале XX века в нем находились около 100 человек.

Нуждающимся давали возможность получить начальное образование в церковно-приходской школе, а также работу в ремесленных мастерских.

С 1961 года в зданиях функционировали «Инвалидный городок» и «Детский дом дефективных детей». Затем здесь расположился Елабужский психоневрологический интернат.