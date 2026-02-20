news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 февраля 2026 20:10

Могилевский рекомендовал студентам и аспирантам чаще обращаться к военной истории

Читайте нас в
Телеграм

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский призвал студентов и аспирантов чаще выбирать для своих исследований тему Великой Отечественной войны и освобождения Европы. Его слова приводит «РИА Новости».

Выступая на презентации книги «От Сталинграда до Вены» в Российском государственном гуманитарном университете, он поблагодарил участников встречи и представителей проекта «Сочинский диалог». Могилевский отметил, что молодым исследователям стоит задуматься о том, чтобы в их научных работах находили отражение события Великой Отечественной войны и освобождения европейских стран.

По его словам, по этой теме существует большое количество источников, с которыми можно и нужно работать.

#студенты #исследования #Минобрнауки России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Набережных Челнах на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Набережных Челнах на Рамадан-2026

20 февраля 2026
В Музее истории юстиции открылась выставка оружия

В Музее истории юстиции открылась выставка оружия

19 февраля 2026