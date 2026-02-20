Могилевский рекомендовал студентам и аспирантам чаще обращаться к военной истории

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский призвал студентов и аспирантов чаще выбирать для своих исследований тему Великой Отечественной войны и освобождения Европы. Его слова приводит «РИА Новости».

Выступая на презентации книги «От Сталинграда до Вены» в Российском государственном гуманитарном университете, он поблагодарил участников встречи и представителей проекта «Сочинский диалог». Могилевский отметил, что молодым исследователям стоит задуматься о том, чтобы в их научных работах находили отражение события Великой Отечественной войны и освобождения европейских стран.

По его словам, по этой теме существует большое количество источников, с которыми можно и нужно работать.