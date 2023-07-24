«Мог спасти себя, но спас других»: в Альметьевске простились с погибшим пилотом Су-25

В Альметьевске простились с летчиком Тимуром Хисматуллиным

«Он сделал всё, чтобы увести самолет подальше от жилых домов»

В Альметьевске простились с летчиком Тимуром Хисматуллиным, который погиб во время учебного полета над Азовским морем. Пилот сделал всё, чтобы увести самолет подальше от жилых домов. Он мог бы спастись сам, но тогда самолет упал бы в черте города.

Трагедия произошла через неделю после того, как Тимур прибыл в Краснодарский край – его командировали туда из Забайкальского края, где он проходил срочную службу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 17 июля над Азовским морем потерпел крушение военный самолет Су-25. Он возвращался после тренировочного полета, когда у воздушного судна отказали оба двигателя. Тимуру удалось отвести самолет подальше от людей и катапультироваться на крайне малой высоте. Увы, при падении в воду он сломал ноги и утонул.

Фото: предоставлено телеканалом ЮВТ 24

С 27-летним командиром штурмовой эскадрильи Вооруженных Сил России Тимуром Хисматуллиным прощались в Молодежном центре Альметьевска.



«Весь его жизненный путь был связан со служением Отечеству, выполнением воинского долга. Этот долг он исполнил с честью, и мы благодарны ему за преданность, героизм, бесстрашие. Благодаря Тимуру и его сослуживцам мы можем смотреть на мирное небо. Он будет примером для всех подрастающих жителей Альметьевска», – заявил руководитель альметьевского исполкома Айдар Каюмов.

Убитый горем отец Тимура на церемонии прощания был немногословен, сказал, что сын навсегда останется в его сердце.

«Он прожил короткую, но достойную жизнь. Ушел настоящим мужчиной. Я благодарен Всевышнему, что он послал мне его. Он всегда будет в наших сердцах, вечная слава тебе, Тимур», – сказал он.



Указом Президента страны Владимира Путина за отвагу и самоотверженность Тимур Хисматуллин посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили его супруге и родителям.

Фото: предоставлено телеканалом ЮВТ 24

«Мы относились к нему с трепетом и любовью»

На странице в социальной сети альметьевской школы №17, которую в 2014 году окончил Тимур, разместили пост в память о нем.

«17 июля 2023 года при проведении тренировочного полета погиб один из самых мужественных, самых стойких, самых добрых и улыбчивых выпускников нашей школы, летчик Су-25 Хисматуллин Тимур Саматович (выпуск 2014 года). Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят! Помним! Любим! Скорбим!» – говорится в сообщении.

На прощании с погибшим героем Эльза Смирнова – директор школы, в которой он учился, не сдержала эмоций и заплакала.

«Когда он приезжал, мы долго с ним сидели – по три-четыре часа – и просто разговаривали. Есть такие люди, такие выпускники, к которым ты относишься с трепетом и любовью. Тимур был из таких. Мы его любим и будем любить за его стойкость и характер, за его стремление и желание посвятить жизнь служению Отечеству. Тимур мечтал летать на самолете, он очень долго к этому шел, мы радовались, когда у него все получилось», – сказала Эльза Смирнова.

После гражданской панихиды в храме Рождества Христова прошло отпевание. Тимура Хисматуллина похоронили на Аллее Героев одного из городских кладбищ.

Видео предоставлено телеканалом ЮВТ 24