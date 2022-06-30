«Мог проснуться однажды парализованным»: уникальные операции на позвоночнике в РКБ

Вживлять имплантаты в позвоночник через небольшие проколы научились врачи РКБ Татарстана. Эта операция помогает пациентам избавиться от тяжелых болей в спине, итогом которых может стать паралич. Как тракторист из Ютазинского района не мог ни работать, ни нормально ходить из-за болезни и как ему помогли в РКБ – в репортаже «Татар-информа».

Вживлять имплантаты в позвоночник через небольшие проколы научились врачи РКБ Татарстана Фото: пресс-служба РКБ

Много раз за день слезал с трактора, разминал ноги – боль была невыносимой

Рамилю Ахметзянову 55 лет, мужчина механизатор – работает на тракторе на посевном комплексе в деревне Малые Уруссу Ютазинского района Татарстана.

В 2017 году здоровье начало подводить: появилась боль в ногах и спине. Боль возникала в поясничном отделе позвоночника во время ходьбы. Какое-то время ее можно было терпеть, но иногда было больно даже просто выпрямить спину.

«Тяжело было забираться на трактор и спускаться, трактор-то большой – “Кировец”», – рассказал Рамиль Ахметзянов.

Слезать и забираться в кабину за рабочую смену приходилось по многу раз – ноги сильно затекали. Рамиль спускался, обходил кругом трактор и вновь поднимался в кабину, чтобы продолжить работу.

В прошлом году сил на то, чтобы работать, превозмогая боль, больше не осталось, и Рамиль вышел на больничный. Так сильно за последние пять лет спина еще не болела.

«Пришел к своему терапевту, она выписала уколы. Потом меня отправили на МРТ. Снимок показал, что массаж противопоказан», – рассказал «Татар-информу» Рамиль Ахметзянов.

Мужчина вновь обратился к своему врачу. Изучив новые данные обследований, терапевт выписал направление в Казань в Республиканскую клиническую больницу.

В январе мужчина прошел обследование в РКБ и встал в очередь на операцию.

Дегенеративное заболевание позвоночника может проявляться по-разному: грыжи, артрозы суставов, стенозы и т.д. Фото: пресс-служба РКБ

«Заболевание развивалось по ускоренному сценарию»

Заведующий первым отделением нейрохирургии Республиканской клинической больницы Тимур Бикмуллин объяснил, что существуют дегенеративные заболевания разных органов, прогрессируют они медленно, чаще всего начинают ощущаться после 50 лет.

Дегенеративное заболевание позвоночника может проявляться по-разному: грыжи, артрозы суставов, стенозы – костные наросты, искривления, смещение позвонков. Но все эти болезни ведут к зажиму нервов, появляется сильнейшая боль.

У Рамиля Ахметзянова дегенеративное заболевание позвоночника развивалось по ускоренному сценарию, поэтому в руки врачей мужчина попал уже с усложненным течением болезни. У его позвоночника было сразу несколько возрастных изменений. Задача перед нейрохирургами стояла сложная.

15 июня Рамилю сделали операцию.

Для малоинвазивной операции не нужны огромные разрезы и открытый позвоночник Фото: пресс-служба РКБ

Большой имплант через маленькие проколы

«Просто так решить задачу с помощью эндоскопической операции, как мы обычно, к примеру, удаляем грыжу, в случае этого пациента было нельзя. Потому что у него было слишком много проблем», – отметил доктор.

На помощь пришла недавно освоенная в РКБ техника – малоинвазивная операция. Для нее не нужны огромные разрезы и открытый позвоночник.

Пациенту вставили в позвоночник довольно большой современный имплант, закрепили его массивными винтами, но сделали это через небольшие проколы. Эта конструкция укрепила позвоночник Рамиля.

«Иной раз специалисты районных больниц удивляются нашим пациентам: “Как вам поставили такую систему? Как она туда попала? Вы, наверное, обманываете”». Но достаточно сделать рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что теперь такую сложную операцию возможно провести без разрезов», – рассказал Тимур Бикмуллин.

Такие пациенты довольно быстро приходят в себя, спустя неделю их уже выписывают, а дальше – период реабилитации.

Рамиль рассказал, что пока полностью восстановиться после операции еще не успел. Ноги не всегда слушаются. Но признался, что однозначно чувствует себя намного лучше, чем до хирургического вмешательства.

Сейчас о недавней операции пациенту напоминают лишь небольшие шрамы от проколов.

Медикам мужчина передает огромное спасибо. Подчеркивает, что персонал в клинике очень хороший, медики постоянно помогали и были отзывчивы.

Впереди у него восстановление в новом Центре медицинской реабилитации при казанской седьмой больнице.

А восстановившись полностью, Рамиль Ахметзянов снова сможет работать и помогать своим детям.

Без операции на позвоночник у некоторых пациентов может наступить паралич Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Без операции человека может парализовать

Тимур Бикмуллин рассказал, что такое заболевание мешает человеку чувствовать себя полноценным – пациент вынужден постоянно принимать обезболивающие, он лишен многих вещей, которые обычны для здорового человека, например, не может долго ходить пешком.

Нейрохирург объяснил «Татар-информу», что без операции у таких пациентов может наступить паралич. В буквальном смысле слова, проснувшись однажды утром, человек поймет, что не может пошевелить ногами, а его тело его совсем не слушается.

А из-за малоподвижности у таких пациентов сразу начинают страдать и другие органы – сердце, легкие. От постоянного приема обезболивающих может страдать печень.

Такие пациенты годами живут на обезболивающих, заметил врач. Теперь, когда в РКБ освоен новый вид операций, люди опять могут начать радоваться жизни без боли.