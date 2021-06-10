Моему новорожденному ребенку переливали кровь, я знаю ей цену: истории казанских доноров

Сегодня в Республиканском центре крови Казани поделились своей кровью 117 человек, банк пополнился на 52,6 литра.

Марианна, которая сдала кровь впервые: «Моему ребенку переливали кровь, у меня должок»

В первый раз Марианна Тимонина пришла в Центр крови три месяца назад с огромным желанием сдать кровь, но тогда ей не разрешили совершить донацию, потому что она кормила грудью.

Сегодня она пришла повторно. Еще во время первого визита ей сказали, что у нее очень редкая группа крови, и пригласили обязательно прийти позже.

К слову, бабушка Марианны когда-то была почетным донором. Но в Центр крови саму женщину привело не радостное событие: некоторое время назад она испытала на себе, как дорога донорская кровь.

«У меня двойняшки, родились немного раньше срока. И одному из моих детей делали переливание крови», – рассказала Марианна корреспонденту ИА «Татар-информ».

В тот момент, признается женщина, она четко решила, что долг надо вернуть, – прочувствовала, насколько ценна кровь. Сегодняшним днем Марианна решила не ограничиваться, она уверена, что придет в Центр крови еще не раз.

«Если нам помогли, то и я должна помочь», – подчеркнула она.

«Полезно для организма»

28-летний Булат Сагитов за два года сделал больше десяти донаций. Он работает на Вертолетном заводе, в первый раз медики приехали с предложением сдать кровь прямо на завод. После этого молодой человек «втянулся», как он сам говорит, привык сдавать кровь.





«Я частенько сдаю кровь на донорство. Считаю, что это очень полезно для организма, во-первых, и для других людей, ведь можно спасти чью-то жизнь. Я думаю, это нужно», – рассказал Булат.

Сдал кровь 35 раз: «Расскажу своим детям о донорстве»

Игорь Федоров сегодня сдал кровь уже в 35-й раз, до звания «Почетный донор» ему осталось всего пять донаций. Впервые он сдал кровь в армии в 2007 году.

«Это помощь людям и для здоровья мужчин тоже полезно. Прихожу по мере занятости на работе, но стараюсь почаще. У меня и друзья сдают», – рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, а женщины из-за физиологических особенностей – не больше четырех.

Мужчина признался, что поначалу было страшно сдавать кровь, но этот страх быстро рассеялся. Сейчас для Ивана поход в Центр крови – «как за хлебом».

По его словам, на следующий день после донации ощущается легкость. У мужчины двое детей. Как только они подрастут, он объяснит им, что такое донорство и почему это важно.

Сто донаций не предел

Екатерина Фролова к 33 годам сделала больше ста донаций: она сдавала кровь, плазму и тромбоциты. Начала еще в 19 лет в университете. Пошла сдавать кровь вместе с друзьями, а потом решила продолжить свою историю донорства.

У женщины редкая группа крови, ее папа сдавал кровь в 90-е, в те времена донорство не было распространено так, как сегодня. По воспоминаниям женщины, тогда определенную группу крови для тяжелого пациента приходилось искать очень долго, а ее отец регулярно приходил в больницы, чтобы помочь спасти чью-то жизнь. Она последовала его примеру.

Она внимательно следит за своим здоровьем, ведь понимает, что несет ответственность за качество плазмы и крови. А сотрудники центра для Екатерины за это время стали уже почти родными.

«Я думаю, что сто донаций не предел, я буду дальше помогать людям, насколько это возможно», – отметила она.

Как стать донором?

Сдать кровь во Всемирный день донора может любой желающий старше 18 лет и весом больше 50 килограммов. Донору необходимо иметь при себе СНИЛС, паспорт.

Перед донацией медткт возьмут кровь из пальца, с потенциальным донором побеседует трансфузиолог. По анализу крови определят группу и резус-фактор, наличие воспалительных процессов в организме и еще некоторые заболевания. Отметим, что бывают и медицинские противопоказания.

За день до процедуры сдачи крови нельзя употреблять спиртное и жирное, утром можно легко позавтракать и выпить сладкий чай.

«В жизни есть одна волшебная жидкость, без которой ни одно лечебное учреждение не может. Сколько в мире, в стране, в Татарстане, в Казани делается операций – всегда нужны компоненты крови. Люди приходят и делятся самым сокровенным. Кровь для человека – это всё, это его жизнь, мысли, движения. Этим сокровенным здоровые люди с кем-то делятся», – рассказал главный врач Центра крови Рамиль Тураев.

Акция, приуроченная ко Всемирному дню донора, в Казани будет проходить и в пятницу, 11 июня, в Центре крови на проспекте Победы с 7.30 до 12.00.