«Мое творчество в поддержку ребят на СВО»: в Казани прошла встреча с Владиславом Дёмином

Фото: © Альбина Шафеева/ «Татар-информ»

В Казанском инновационный университет им. В.Г.Тимирясова прошла встреча молодежи и актера театра и кино, телеведущего, мастера боевых искусств Владислава Дёмина. Мероприятие организовано региональной командой Молодежного крыла Народного фронта.

«У меня большой спортивный бэкграунд, и я сегодня встретился с молодежью, дзюдоистами и провел с ними тренировку, вдохновил их духовно и поделился тем, что физическая культура — это лейтмотив всей моей жизни. В этом году мне исполняется 50, и я состоялся не только как спортсмен, но и как человек!» — рассказал перед встречей мастер боевых искусств.

Владислав Дёмин представил студентам и преподавателям свой патриотический спектакль в поддержку СВО «Два. Честно о Родине. Честно о нас».

В программе были песни и стихи, сочиненные самим Дёмином. Каждая песня — отражение важных жизненных ситуаций, где-то с юмором, где-то серьезно. Через творчество автор показывает свое отношение к дружбе, семье и Родине.

«Наше общество разделилось на две части: одна — испуганные патриоты, которые уехали за рубеж, а другая — осталась здесь. Своего героя я называю „генетический код наших предков“. Он воспитан на простых вещах», — поделился в своем выступление Владислав Дёмин.

Показ был разделен на несколько частей, каждая из них была посвящена отдельной тематике — юмористические стихи о пороках современного общества, лирические песни о Родине, рассказы о важности дружбы на фронте.

Выступления сопровождались сменой образов актера и общением с публикой. В перерывах между песнями Владислав делился историями из жизни и своими личными рассуждениями на тему СВО. Весь спектакль — это авторская задумка Дёмина, где он в свободной форме поделился своим творчеством и мыслями с молодежью.

После показа прошло обсуждение постановки и автограф-сессия. Зрители смогли задать все интересующие вопросы Дёмину и сделать с ним совместное фото.