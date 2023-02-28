Модульные пешеходные переходы введут на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск в РТ в 2023 году

На федеральной автодороге А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск в Татарстане в этом году введут в эксплуатацию два модульных надземных пешеходных перехода. В настоящее время их техническая готовность составляет 95%. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

«Основные работы по установке модульных надземных пешеходных переходов на 119-м и 121-м километрах дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск возле населенных пунктов Урняк и Грузинский завершены. По ним в тестовом режиме организован переход пешеходов проезжей части над автомобильной дорогой», — рассказал собеседник агентства.

Еще остались работы по устройству покрытий пешеходных переходов, подключению видеосистем и подъемных платформ для маломобильных граждан, удаленной диспетчеризации и установке технических средств организации дорожного движения, уточнил Гатауллин.

По его словам, управление обратилось в Росавтодор с предложением установить три модульных надземных пешеходных перехода также на 833-м, 841-м и 847-м километрах трассы М7 «Волга». «По этому вопросу имеется договоренность с Федеральным дорожным агентством. Сейчас ожидаем задания. Но скорее всего, реализация начнется в 2024–2025 годах», — отметил собеседник «Татар-информа».

Модульный надземный пешеходный переход представляет собой сборную быстровозводимую конструкцию для безопасного перехода через автодорогу, пояснил замначальника управления. «Эту конструкцию можно перенести в другое место. Такие пешеходные переходы начали строиться не так давно. В отличие от стационарных они дешевле и их можно устанавливать в рамках работ по содержанию дорог в соответствии с техническим заданием», — подчеркнул он.