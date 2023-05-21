Модный показ Modest Fashion Day прошел рамках KazanForum-2023

Восемь показов дизайнерской одежды «благопристойной моды» прошло в Казани в дни Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Показы моделей были организованы при поддержке Digital Talents Dubai Milano совместно с Национальной палатой моды.

«Благопристойная мода, или modest fashion, — это быстро развивающееся направление модной индустрии. Талантливые дизайнеры презентовали в Казани разнообразные коллекции в сегменте "скромной моды" в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" уже пятый раз. Modest fashion-продукция давно покупается во всем мире все большим количеством потребителей», — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, член Правительства Республики Татарстан Талия Минуллина.

Коллекции «благопристойной моды» представили 15 дизайнеров, из России, Казахстана, Индонезии и Сенегала.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогли посмотреть показы в официальном сообществе Национальной палаты моды.

Modest fashion - перспективное направление в индустрии моды, которое отражает новую эстетику скромности и современности, определённые ценности. В то же время, Modest fashion - это серьёзный бизнес, емкость которого - миллиарды долларов по всему миру.