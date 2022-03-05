Модные дома Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают свои магазины в России

Модные дома Chanel, Louis Vuitton и Hermes временно приостановят работу своих бутиков в России из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

Представитель Louis Vuitton рассказал, что 124 магазина, открытых в России, закроются с 6 марта «учитывая ситуацию в регионе».

В Hermes сообщили, что они «с сожалением приняли решение временно закрыть магазины в России и приостановить всю коммерческую деятельность с 4 марта».

Chanel также заявил, что из-за серьезной неопределенности и сложности в работе им пришлось закрыть 17 бутиков, прекратить поставку товаров в РФ и приостановить интернет-торговлю.

Антироссийские санкции были ужесточены после объявления Президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции. О приостановлении своей деятельности на территории РФ уже объявили ряд крупных компаний. Ранее «Татар-информ» сообщал, что IKEA на три месяца приостанавливает работу в России и Беларуси.