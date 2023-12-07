Модная уральская продуктовая сеть заходит в Казань и ищет франчайзи

Бесплатные фишки, экспресс-доставка и полка для хенд-мейда

Уральская сеть продуктовых магазинов «у дома» планирует в 2024 году запустить свой бизнес в столице Татарстана. Первый «Жизньмарт» большого формата появится по адресу ул. Пушкина, 21.

Более 70% ассортимента магазина – это fгеsh-продукция: готовая еда, кофе, десерты, выпечка, продукты, фрукты и овощи. Все продукты с чистым составом.

«Ключевая фишка в том, что мы за счет ИТ-технологий и общей идейной концепции хорошо работаем с небольшими сроками годности, это 1-3 дня. Товары с чистым составом на полку мы отбираем по принципу “один лучший товар в каждой категории”. 98% наших товаров представлены под собственной торговой маркой», − рассказали «Татар-информу» представители сети.

Помимо большого ассортимента продуктов в «Жизньмарте» есть также зона кафе. Там посетители могут купить свежесваренный кофе, приобрести десерты и перекусить за столиком, не выходя из магазина. Из бесплатных фишек: туалет, лед, питьевая вода, пледы и бизиборды для детей – чтобы ими воспользоваться, не обязательно что-то покупать.

Помимо этого, в супермаркетах сети работают кассы самообслуживания, есть экспресс-доставка – не более 20 минут, а также «детский магазинчик» и фермерская полка, где гости могут оставить созданные ими вещи и свои реквизиты для покупки. Проценты с продаж не берут.

«Чёрная пятница» для франчайзи: скидка полмиллиона на паушальный взнос

Останавливаться на открытии одного магазина в Казани в «Жизньмарте» не планируют и уже сейчас приглашают к сотрудничеству местных франчайзи. По словам основателя сети Ивана Зайченко, до конца 2023 года действует возможность подписать максимальное количество договоров коммерческой концессии для открытия магазинов большого формата по специальным условиям.

«Чем раньше вы сможете подписаться, тем прибыльнее будет ваш магазин. По моим меркам, это вопрос очень больших денег. Такая вот черная пятница», – прокомментировал собеседник агентства.

Стандартный паушальный взнос составляет 1,5 млн рублей с динамическим роялти. Сейчас же действует максимальная скидка: сумма взноса будет равна всего 1 млн рублей с роялти от 5% с максимальным увеличением до 6%. Договор заключается на 5 лет, специальные условия будут действовать 3 года с момента открытия магазина.

«Этот проект в среднем может приносить чистую прибыль в 500-800 тысяч рублей в месяц при выручке в 7 млн рублей. Согласно финансовой модели, окупаемость занимает порядка трех лет, в реальности же эта цифра меньше – понадобится порядка двух лет», − подчеркнули представители «Жизньмарта».

Франчайзи становятся те, кто разделяет взаимные ценности компании

В «Жизньмарте» уделяют особое внимание атмосфере внутри коллектива, а также взаимоотношениям с покупателями: работников называют супергероями, а клиентов – гостями. Высокие требования предъявляют и к франчайзи, поэтому всегда стараются предварительно проводить с ними собеседования.

«Мы хотим поближе познакомиться с нашими потенциальными партнерами и “сверить часы” по взаимным ожиданиям, поэтому стараемся проводить собеседования. Для нас очень важно работать с теми, кто разделяет наши ценности», − рассказали в «Жизньмарте».

После одобрения и подписания договора партнер получит от компании концепцию магазина, помощь в подборе помещения, дизайн-проект и сопровождение стройки, торговую матрицу с уникальным ассортиментом продуктов, документы для работы, стартовое обучение и еще много других бонусов.

«Наши магазины представлены в 15 городах России, а франчайзинговая сеть насчитывает уже порядка 215 магазинов по всей стране. В каждом городе мы помогаем развиваться местным производителям и фермерам, сохраняя единство вкуса и качества продукции бренда “Жизньмарт”», − заключил Иван Зайченко.

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Фотографии предоставлены «Жизньмарт»