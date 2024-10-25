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Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встреч с Путиным и Зеленским
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем впечатлениями от встреч с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на первого замглавы индийского МИД Викрама Мисри сообщает РИА Новости.
Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом.
В ходе брифинга Мисри отметил, что обсуждения Шольца и Моди касались региональных проблем и учитывали итоги участия Премьера Индии в саммите БРИКС в Казани. В частности, были подняты вопросы Украины и Западной Азии.
«Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами, — сказал заместитель министра иностранных дел Индии. — Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины».
В том числе Моди рассказал собеседнику о шагах, предпринимаемых для проведения переговоров со всеми сторонами конфликта, инициативах участников. Он подчеркнул, что Индия не является «нейтральной» в украинском конфликте, а занимает «сторону мира» и готова поддержать идеи, направленные на достижение мира.
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