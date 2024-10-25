Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встреч с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем впечатлениями от встреч с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на первого замглавы индийского МИД Викрама Мисри сообщает РИА Новости.

Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом.

В ходе брифинга Мисри отметил, что обсуждения Шольца и Моди касались региональных проблем и учитывали итоги участия Премьера Индии в саммите БРИКС в Казани. В частности, были подняты вопросы Украины и Западной Азии.

«Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами, — сказал заместитель министра иностранных дел Индии. — Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины».

В том числе Моди рассказал собеседнику о шагах, предпринимаемых для проведения переговоров со всеми сторонами конфликта, инициативах участников. Он подчеркнул, что Индия не является «нейтральной» в украинском конфликте, а занимает «сторону мира» и готова поддержать идеи, направленные на достижение мира.