Моди поздравил Путина с уверенной победой на выборах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Моди поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах, пожелал процветания и благополучия жителям России. В свою очередь, Президент РФ пожелал собеседнику успешного проведения предстоящих парламентских выборов в Индии.

Также стороны отметили развитие отношений между странами в энергетике, инвестициях, транспортной и экономической сферах, назвав партнерство между Россией и Индией «особо привилегированным». Затем они обменялись мнениями по международной повестке, затронув ситуацию вокруг Украины. Помимо этого, выражен настой на дальнейшее развитие отношений в многосторонних форматах, включая ШОС и БРИКС.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.