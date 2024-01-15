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Моди пообещал Путину поддержку Индии во время председательства России в БРИКС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, обсуждалось председательство России в БРИКС, которое стартовало с 1 января. Моди пообещал Путину поддержку Индии в реализации целей и задач РФ на этом посту. Также обсуждались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине.
«Владимир Путин и Нарендра Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии», — говорится в сообщении.
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