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Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ планируют завершить к 2030 году
В 2025 году в России будет завершен первый этап национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». К 2030 году же в стране планируется практически полное завершение работ в этом направлении. Об этом стало известно на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства, сообщается на сайте Кремля.
О ходе реализации нацпроекта доложила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в рамках второго этапа будут расставлены приоритеты на определенных регионах с учетом потребностей населения.
«Что касается вопросов здравоохранения — там большая работа проделана, хочу за это поблагодарить», — ответил на это Президент.
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