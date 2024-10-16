Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ планируют завершить к 2030 году

В 2025 году в России будет завершен первый этап национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». К 2030 году же в стране планируется практически полное завершение работ в этом направлении. Об этом стало известно на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства, сообщается на сайте Кремля.

О ходе реализации нацпроекта доложила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в рамках второго этапа будут расставлены приоритеты на определенных регионах с учетом потребностей населения.

«Что касается вопросов здравоохранения — там большая работа проделана, хочу за это поблагодарить», — ответил на это Президент.