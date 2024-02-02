Модернизация пространств — вклад в будущее: Зеленодольск принял автобусный марафон

Зеленодольск стал второй точкой автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» в Заволжской зоне. Депутат Госсовета РТ Римма Ратникова стала модератором дискуссии о достижениях республики.

Парламентарий начала встречу со слов о том, что в нелегкие времена важно заниматься развитием территорий, и в республике сделано немало в этом направлении. Стратегические цели и задачи РФ, поставленные Президентом Владимиром Путиным, реализуются и доказали высокую эффективность. 14 нацпроектов мы видим в виде километров дорог, новых объектов. Несмотря поставленные ранее временные рамки – 2019-2024 годы, – реализация национальных проектов будут продолжаться.

Сегодня в Зеленодольском районе реализуется большое количество республиканских и федеральных программ. Начиная с 2020 года в строительство и ремонт объектов по нацпроектам, республиканским и федеральным программам было вложено 11,82 млрд рублей. Появилось порядка 70 объектов — школа и Центр культурного развития в Зеленодольске, многопрофильная поликлиника в Осиново, бассейн в Васильево, ФАПы в поселениях. В райцентре началось благоустройство новых общественных пространств — парка Алтынова и сквера «Юный корабел».

В 2020 году в пгт Нижние Вязовые построены биологические очистные сооружения. Производительность новых очистных сооружений составляет 1000 куб. метров в сутки. Объект возведен в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» — строительство обошлось в 211 млн рублей.

Также благодаря реконструкции биологических очистных сооружений в Васильево в рамках нацпроекта «Экология» удалось обеспечить инженерными сетями район «Салават Купере». На этот проект потрачено 177 млн рублей. Средства были выделены как из федерального, так и республиканского бюджетов.

В 2021 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» реконструирован мостовой переход через реку Свияга на 757 км автодороги М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. На эти цели выделили почти 1,4 млрд рублей.

В 2023 году благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 95 млн рублей был построен парк Алтынова. Работы проводились в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова.

В 2022 году по нацпроектам были построены многопрофильный лицей №18 в Зеленодольске, Центр культурного развития, бассейн в Васильево. В 2023 году — первая многопрофильная поликлиника в Осиново, модульный спортивный зал в Васильево, продолжается строительство первого в истории поселка Молодежного центра. В этом году в населенном пункте началось строительство детского сада, еще в двух запланирован капремонт.

Также в 2023-2024 годах в рамках реализации проекта «Большой Зеленодольск» ведутся строительство системы водоснабжения территории Большого Зеленодольска за 2,8 млрд рублей, биологических очистных сооружений в поселке Васильево с доведением производительности до 32 тысяч куб. метров в сутки за 2,6 млрд рублей и автомобильной дороги местного значения М7 «Волга» — А-295 (дорога Ш1). На последний проект заложена сумма в 6 млрд рублей.

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов призвал максимально поощрять проект «Демография», ведь на одного пенсионера в стране приходится менее двух работающих граждан. Все 49 программ, которые действуют сегодня в республике, будут реализованы в полной мере, а если требуется — продолжатся дальше.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов остановился на нацпроекте, связанном с цифровизацией: 319 услуг в Татарстане переведены в цифровой формат, что позволило гражданам сэкономить 38 млн часов.

Он отметил, что перед стартом национальных программ стоял вопрос: что нужно делать, чтобы людям жилось лучше. Татарстан начал работу с нацпроектами РФ с наилучших позиций: задолго до объявления их старта в России в республике уже реализовались сходные программы.

Некоторые проекты сочетают в себе несколько национальных проектов. К примеру, строительство трассы М12 связано не только с «Безопасными качественными дорогами», но и косвенно влияет на «Развитие предпринимательства и малого бизнеса», «Демографию» и еще несколько других.

О динамике развития малого бизнеса и росте числа самозанятых на мероприятии рассказала депутат Рузиля Тимергалеева.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил, что муниципалитету оказалась наиболее близка программа «Наш двор». Ведь именно с этого района – с программы «Стандарт двора» – началась ее реализация.

«Мы учились на ходу. А теперь формировать и модернизировать пространства в больших и малых поселениях считаем настоящим вкладом в будущее республики. Наша парк „Березовая роща“ получил 300 млн инвестиций, на очереди парк Алтынова, Полукамушки, малые поселения. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения построили детскую поликлинику в Зеленодольске, многопрофильную поликлинику в Осиново, ФАПы в поселениях. За 4 года получили 12 млрд рублей, построены новые объекты при поддержке нацпрограмм: центр культурного развития, лицей имени Ломоносова, клуб в Ачасырах, многое другое. Запросы людей повышаются, и мы готовы идти им навстречу», — отметил глава.

Красочным завершением панельной дискуссии стал концерт группы «Премьер». На сцену вышли лучшие вокалисты Башкортостана, заслуженные артисты РБ и РТ: тенор Руслан Сайфутдинов, баритон Айгиз Ханов, бас-баритон Вадим Закиев, а также солист БКЗ им.С.Сайдашева, участник фестиваля «Yзгәреш җиле» Ильгиз Мухутдинов и молодая певица, лауреат национальной премии «Болгар» Зарина Хасаншина.

Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой.