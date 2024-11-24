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Общество 24 ноября 2024 11:28

Модельная школа из Татарстана победила на всероссийском конкурсе по дефиле

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Модельная школа из Татарстана победила на всероссийском конкурсе по дефиле

Модельная школа «Ильдан Лик» из Татарстана собрала все главные призы и награды на всероссийском первенстве по дефиле, которое прошло 16 ноября в Чебоксарах.

На мероприятие собрались более 130 моделей из шести городов России, чтобы продемонстрировать свои таланты и мастерство в профессиональном дефиле и подиумном шаге. Первенство прошло в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Поддержать участников пришло множество зрителей.

Обладателями Гран-при стали 16-летняя Евангелина Шрамкова и 11-летний Амаль Аюпов из Казани. Они же взяли первые места в индивидуальном первенстве среди девушек 14–17 лет и мальчиков 10-11 лет соответственно.

В индивидуальном первенстве из представителей Татарстана первые места также взяли 7-летняя Диана Валлэ среди девочек от 4 до 7 лет, 12-летняя Сабрина Сафарханова среди девочек 12-13 лет и 14-летний Денис Горохов среди мальчиков 12–14 лет.

Вторые места в индивидуальном первенстве у 34-летней Алины Шангареевой среди женщин 25+ и 9-летнего Максима Роговца среди мальчиков 8-9 лет.

В групповом первенстве среди детей от 5 до 7 лет первое место взяли Амелия Юлбарисова, Рената Хафизова, Полина Галеева, Юлиана Балмасова, Диана Валлэ, Айрат Насурлаев, Дарья Багнюк, София Хасанова, Риана Хасанова и Ясина Яруллина из Казани.

В этой же категории второе место заняли татарстанки Аюна Федотова, Валерия Ткаченко, Варвара Данилова, Дарина Хайруллина, Алия Низамиева и Амелия Валиуллина.

В категории 25+ на втором месте разместились Альфия Валиуллина, Тамара Мамонова, Альфинур Латыпова, Энгельсина Тухватуллина, Юлия Стукало, Стелла Сергеева и Альбина Абдуллина, а на третьем — их землячки Диляра Юсупова, Алина Шангареева, Нина Филина, Гульназ Хафизова и Зухра Титова.

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