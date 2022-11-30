news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
30 ноября 2022  06:52
Эльза Кузнецова

Модели из трех городов юго-востока Татарстана стали участницами fashion-показа

news_top_970_100
Модели из трех городов юго-востока Татарстана стали участницами fashion-показа

Во Дворце молодежи города Бугульмы состоялось шоу «Fashion Party для мам». Участие в нем приняли более 50 юных моделей из Бугульмы, Лениногорска и Азнакаева. Об этом «Татар-информу» рассказала педагог студии Юлия Исмагилова.

По словам собеседницы агентства, изюминкой показа стала коллекция «Мамино платье». Стилистами моделей выступили сами мамы, создав девочкам образы в стиле 60-х годов — романтичные и дерзкие. 

Модельное агентство для праздничного мероприятия подготовило показ вечерних платьев. Его сопровождало трогательное видео, сделанное во время совместной фотосессии мам и детей. 

Зрители окунулись в атмосферу парижской моды, в которой мимы встречали каждую модель и провожали дефилировать по десятиметровому подиуму. 

Самая большая коллекция была выдержана в рок-стиле. Модели дефилировали в образах, созданных черными кожаными вещами, с цепями и гитарами. Зрители устроили настоящий аншлаг для девушек. 

«Показы проходят бывают не так часто, и они очень долгожданные, — поделилась педагог студии. — Был вводный показ в августе, ко Дню мамы и к Новому году. В 2023-м первый показ пройдет к Международному женскому дню — 8 Марта».

Фотографии предоставлены агентством.

#показ мод
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100