Модели из трех городов юго-востока Татарстана стали участницами fashion-показа

Во Дворце молодежи города Бугульмы состоялось шоу «Fashion Party для мам». Участие в нем приняли более 50 юных моделей из Бугульмы, Лениногорска и Азнакаева. Об этом «Татар-информу» рассказала педагог студии Юлия Исмагилова.

По словам собеседницы агентства, изюминкой показа стала коллекция «Мамино платье». Стилистами моделей выступили сами мамы, создав девочкам образы в стиле 60-х годов — романтичные и дерзкие.

Модельное агентство для праздничного мероприятия подготовило показ вечерних платьев. Его сопровождало трогательное видео, сделанное во время совместной фотосессии мам и детей.

Зрители окунулись в атмосферу парижской моды, в которой мимы встречали каждую модель и провожали дефилировать по десятиметровому подиуму.

Самая большая коллекция была выдержана в рок-стиле. Модели дефилировали в образах, созданных черными кожаными вещами, с цепями и гитарами. Зрители устроили настоящий аншлаг для девушек.

«Показы проходят бывают не так часто, и они очень долгожданные, — поделилась педагог студии. — Был вводный показ в августе, ко Дню мамы и к Новому году. В 2023-м первый показ пройдет к Международному женскому дню — 8 Марта».