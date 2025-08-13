Модель Ирина Шейк поделилась историей своей татарской бабушки из Башкирии

В интервью бразильскому Vogue популярная модель Ирина Шейк, она же Шайхлисламова, рассказала о своей бабушке по отцовской линии, Галие Шайхлисламовой, уроженке Башкирии. Слова модели приводит Телеграм-канал «Миллиард.Татар».

Шейк рассказала, что она выросла в окружении сильных женщин, среди которых особое место занимала бабушка. Галия родилась в 1924 году в татарской деревне Бик-Карамалы Давлекановского района Башкирской АССР и окончила 10 классов Туркестанской средней школы в 1950 году.

В 19 лет она ушла на фронт, служила в разведке и окончила Военно-авиационное училище разведчиков по специальности фотолаборант. Служба продолжалась с февраля 1943 по август 1945 года, после чего Галия была уволена в запас согласно Сессии Верховного Совета СССР от 23 июня 1945 года.

Ирина Шейк отметила, что бабушка была героиней Второй мировой войны и при этом самым добрым и позитивным человеком, которого она когда-либо встречала. Модель подчеркнула, что влияние матери и бабушки сформировало её жизненные ценности, которые она теперь стремится передать своей дочери.

Галия Шайхлисламова скончалась в конце 2013 года в Сибае, последние дни рядом с ней провела Ирина. Свою дочь супермодель назвала Лией в честь прабабушки.