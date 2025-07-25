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Общество 25 июля 2025 14:14

Мода, возвращающая в детство: стилист назвала ключевые тренды сезона

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Сейчас в тренде – вещи, вызывающие ностальгию по детству. Об этом заявила стилист Марина Герман в беседе с «Радио 1».

По ее словам, популярностью снова пользуются такие элементы, как чепчики и розовые сапоги с цветочными принтами – тренды, которые появились еще осенью. В центре внимания сегодня также находится рыбацкий стиль, сочетающийся с базовыми оттенками, вдохновленными природой: шоколадным, горчичным, темно-синим, серым, молочным и черным.

Стилист подчеркнула, что резиновые сапоги в темных оттенках, таких как хаки или глубокий шоколад, могут органично вписаться в повседневный гардероб. Она отметила, что такие сапоги отлично сочетаются с платьем, гольфами и тренчем, перекинутым через руку.

Кроме того, она порекомендовала в дождливую погоду выбирать зонт в универсальном цвете – например, сером или черном, но без узоров. Герман добавила, что прозрачные зонты, которые были модным акцентом раньше, уже утратили актуальность.

#мода #полезная информация
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