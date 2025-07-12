Мода, игры и кино: почему в России делают ставку на креатив как экономику будущего

Правительство России запускает системную поддержку творческих индустрий – с конкретными целями и механизмами. На местах, как в Татарстане, уже появляются собственные законы, призванные монетизировать культуру и идентичность. Инициативы для «Татар-информа» оценили федеральные и региональные эксперты.





В России закон «О развитии креативных индустрий» вступил в силу 5 февраля этого года. Он определил ключевые понятия, формы господдержки и полномочия ведомств в этой сфере

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правительство поддержит творческий бизнес

В России с этого года действует закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Как именно нужно развивать креативные индустрии обсудили на днях в Правительстве РФ под председательством Премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь четко обозначили – творчество может стать одной из точек роста экономики.

Долгое время креативная индустрия воспринималась исключительно в культурном контексте – как нечто эстетическое, второстепенное по сравнению с промышленностью или энергетикой. Однако глобальные тренды и внутренняя трансформация российской экономики привели к переосмыслению их роли. Сегодня кино, мода, геймдев (компьютерные игры), музыка и дизайн рассматриваются как полноценные сектора, способные приносить доход.

В стране уже есть оригинальные бренды, связанные с дизайном, ремеслами, модой, гастрономией и цифровым контентом. Поддержка этих инициатив может стать не просто элементом культурной политики, а инструментом диверсификации экономики и усиления национального самосознания.

По итогам 2024 года доля «творческого» бизнеса в ВВП России составила 4,1% – это 7,5 трлн рублей, следует из данных Росстата. К 2030 году власти рассчитывают увеличить этот показатель до 6% за счет системной поддержки.

«Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральной и региональной власти», – заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной вопросам развития креативной экономики.

На стратегической сессии в Правительстве РФ под председательством Михаила Мишустина четко обозначили новую ставку в экономике: креативные индустрии Фото: government.ru

Основной потенциал креативной экономики – в субъектах

Минэкономики России подготовило предварительный перечень таких индустрий – в него вошло более 50 видов деятельности по 16 направлениям.

В списке – народные художественные промыслы, арт-индустрия, культурное наследие, развлечения, мода, книжное дело, исполнительские искусства, кино и телевидение, разработка ПО и видеоигр, медиа, реклама, дизайн, архитектура, урбанистика, гастрономия и музыка. Все это – части одного большого сектора, который постепенно становится важной частью экономической стратегии страны.

«Креативные отрасли дают очень хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности. Как отмечал президент, уже сейчас многие из региональных брендов относятся к творческим индустриям. Появляются и новые интересные проекты», – считает Мишустин.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников так же считает, что основной потенциал креативной экономики – в субъектах страны. Сейчас наибольший вклад обеспечивают Москва (10% ВРП) и Санкт-Петербург (4,6%), за ними – Новосибирск. Однако средний по стране показатель (3,9%) превышают лишь 12 регионов, а значит, вовлечение остальных может стать значительным драйвером роста.

«Если вовлечем остальные регионы в развитие креативной экономики, в создание очагов креативности – это даст большой рывок вперед», – подчеркнул министр.

В стране уже сегодня формируются оригинальные бренды, связанные с дизайном, ремеслами, модой, гастрономией и цифровым контентом Фото: © «Татар-информ»

ОКВЭД устарел: почему статистика и реальность не совпадают

«Главная особенность креативной экономики – высокая добавленная стоимость. Когда «придумано» стоит дороже, чем «сделано», – считает Решетников.

Вместе с тем в этой сфере, одна из ключевых проблем – несоответствие существующих классификаторов экономической реальности.

Сегодня многие компании, значительная часть выручки которых формируется за счет креативных продуктов, по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), формально относится к другим секторам. Например, студия, создающая компьютерные игры, может числиться в IT или разработке программного обеспечения и не попадать в поле действия мер поддержки. Минэк предлагает перейти от формального подхода к учету фактической структуры выручки, а также сформировать единый реестр креативных индустрий. Это поможет точнее отслеживать развитие отрасли и перераспределять меры поддержки.

Также Минэкономики планирует детализировать коды классификатора: ввести отдельные подгруппы – например, для видеоигр, интерактивного медиа, цифрового дизайна. Кроме того, появятся специализированные коды для новых профессий, не отраженных в текущем ОКВЭД.

Отдельный акцент сделан на системной стыковке уровней управления. Сейчас 16 отраслей курируют шесть федеральных ведомств, а основная ответственность за поддержку «креатива» лежит на регионах – в соответствии с законом № 330-ФЗ.

«Все это нужно скоординировать в единую систему управления», – подчеркнул Решетников.

Ирада Аюпова подчеркнула, что разработка законопроекта направлена на стимулирование креативного предпринимательства, раскрытие культурного и туристического потенциала региона Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане приняли закон о поддержке креативных индустрий

В Татарстане также создана правовая база по развитию креативной экономики: 18 апреля 2025 года Госсовет РТ принял закон «О развитии креативных (творческих) индустрий», в силу он вступил 9 мая.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова отмечала, что закон нужен для того, чтобы поддерживать творческий бизнес, развивать культуру и туризм в республике, сохранять культурное наследие и создавать условия, где люди смогут реализовать свои творческие идеи. По ее словам, закон поможет создать правовую базу для развития в Татарстане креативных индустрий – важной части творческой экономики.

Отметим, что татарстанский закон не дублирует федеральный, а дополняет его с учетом региональной специфики. Если в федеральном законе речь идет об общих принципах, то региональный документ содержит конкретные механизмы реализации: создание реестра творческих студий, координационного совета и наделение Минкульта РТ функциями регулирования и контроля. Закон также формализует условия и формы поддержки креативных субъектов на местном уровне, при этом не требуя дополнительных расходов из бюджета.

«У нас в Татарстане был успешный опыт с лентой «Бери и помни» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Айтуганова: «Мы ищем механизмы, чтобы региональное кино зарабатывало»

Креативная индустрия – это в основном региональные проекты, которые находят своего зрителя и формируют новый культурный ландшафт, считает директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

По ее словам, в России креативная экономика – все еще относительно новое понятие, и в регионах индустрия только начинает выстраиваться. Региональный кинематограф, в частности, пока лишь пробует себя в роли устойчивого участника рынка.

«Чтобы региональное кино зарабатывало и окупало вложения, мы пока только ищем рабочие механизмы. Но уже появляются удачные примеры», – пояснила «Татар-информу» Айтуганова.

Так, хорошую кассу в прокате собрала картина «Испытание аулом» черкесского режиссера Артура Найманова. Положительный отклик вызвали и фильмы, созданные в коллаборации с российскими продюсерами.

«У нас в Татарстане был успешный опыт с лентой «Бери и помни». Сейчас мы ведем переговоры о прокате фильма «Гора влюбленных» режиссера Салавата Юзеева в федеральных кинотеатрах. Надеемся, что совместно с партнерами удастся добиться широкой дистрибуции», – добавила она.

«Мы зарабатываем на культуре. Татарстан научился монетизировать национальность – не только для внешней аудитории, но и внутри себя» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан научился зарабатывать на национальности»

В Татарстане креативная индустрия опирается не только на тренды, но и на самобытность. Национальный культурный код становится источником вдохновения и реального дохода. Своим взглядом на развитие креативной экономики с «Татар-информом» поделился блогер Татар Малай (Ринат Галиахметов).

«Татарстан в этом плане очень развит. Артисты поют и на родном языке, и на русском. Сеть «Түбәтәй» продвигает национальные продукты, заходишь к ним – играет татарская музыка. Это уже продвижение культуры», – отметил Татар Малай.

По его словам, в республике сформировалась целая инфраструктура, где национальная идентичность превращается в актив. Это и татарские блогеры, ведущие блоги на родном языке, и проекты вроде татарского КВН или стендапа.

«Мы зарабатываем на культуре. Татарстан научился монетизировать национальность – не только для внешней аудитории, но и внутри себя», – подчеркнул Татар Малай.

Татар Малай также подметил, что Татарстан «всегда идет в ногу со временем».

«Стараемся быть в тренде, вносить что-то новое, максимально развиваться», – сказал блогер.

«За последний десяток лет большее число фильмов стало окупаться. Пусть даже это массовое кино вроде «Чебурашки», – все равно это вопрос финансов» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

От «Чебурашки» до «Т-34»: что приносит прибыль

Финансовый аналитик Александр Разуваев отметил, что творческие индустрии – в том числе кино – сегодня играют заметную роль в экономике. В условиях ограниченного доступа к зарубежному контенту и ухода крупных западных студий российский кинематограф все чаще становится рентабельным.

«За последний десяток лет большее число фильмов стало окупаться. Пусть даже это массовое кино вроде «Чебурашки», – все равно это вопрос финансов», – отметил эксперт.

По его мнению, несмотря на сокращение доли голливудских премьер, у отечественного кино открываются новые перспективы. Аудитория остается – это не только жители России, но и все русскоязычное пространство.

«Есть и шедевры, как «Бригада» или «Т-34». Сейчас тоже выходят достойные картины – посмотрим, как они себя покажут в прокате», – добавил Разуваев.

Говоря о мерах поддержки, аналитик напомнил о существовании «Фонда кино», который помогает запускать новые проекты.

«Это лучше, чем ничего. Кино – не массовое производство, но уважающая себя страна обязана иметь собственный кинематограф», – считает Разуваев. По его словам, в условиях санкций и глобальных ограничений кино может и должно стать частью стратегии импортозамещения.

В информационной среде с высокой скоростью потребления зритель все реже задерживается на одном продукте Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поймать внимание – уже победа

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Татар-информу» отметил, что сегодня понятие «креатив» утратило исключительно художественную окраску и стало частью рыночной стратегии. По его словам, в условиях современной экономики продвижение культурного продукта невозможно без маркетинга, таргетинга и продуманного позиционирования.

«Чтобы доказать художественную ценность, необходим креативный подход – без него вы не достигнете результатов. Все коммерциализировано. Креатура сегодня является ключевым звеном для продвижения и продажи материала», – считает Пригожин.

Он подчеркнул, что в информационной среде с высокой скоростью потребления зритель все реже задерживается на одном продукте.

«Получили, проглотили – пошли дальше», – заметил продюсер.

Аудитория приучена к широкому ассортименту, и культурная индустрия должна адаптироваться: ускорять подачу, формировать яркий визуальный образ, усиливать коммуникацию. При этом, уверен Пригожин, делать что-то «вечное» по-прежнему необходимо. Как в моде возвращаются забытые формы, так и в культуре могут находить отклик работы с глубоким содержанием. Вопрос лишь в том, готова ли аудитория ждать и замечать.

Вклад культуры и креативных сфер в экономику может быть куда шире, чем принято считат Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Творчество по определению непредсказуемо»

Журналист, публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что вклад культуры и креативных сфер в экономику может быть куда шире, чем принято считать.

«Творческая деятельность способна резко улучшить положение страны в самых разных аспектах. Невозможно заранее предсказать, в чем именно проявится этот эффект – творчество по определению непредсказуемо», – заявил Вассерман.

При этом публицист выступил против безоглядного употребления термина «креатив», который, по его мнению, в русском языке получил оттенок имитации подлинного творчества. Он предложил говорить именно о творческой деятельности – как более точном и содержательном понятии.

Ставка на развитие культуры и творчества в стратегической перспективе, по словам Вассермана, может дать стране гораздо больше, чем линейные экономические меры. Творческий потенциал, считает он, способен преобразовывать не только экономику, но и общественную ткань – через непредсказуемость, смысловую плотность и вовлеченность.