Мода 19-20 века: в Нацмузее РТ открылась выставка «Барановские ситцы»

Фото: © Ульяна Бурдина / «Татар-информ»

В Казани на площадке Национальном музее РТ открылась выставка «Барановские ситцы». Экспонаты привезли из фондового собрания музея - заповедника «Александровская слобода» и частной коллекции Марии Подкопаевой.

«Я думаю, что это будет интересно нашим посетителям и нам самим тоже, потому что те узоры, которые представлены на этих образцах ткани - великолепны, здесь работали высоко искусные мастера, использовавшие инновации, интересные для моды 19 и начала 20 века», - поделилась замгендиректора по научно - исследовательской работе Нацмузея РТ Светлана Измайлова.

На мероприятии свою программу презентовал и музей «Ручейки Поволжья». Участники программы рассказали о традициях и культуре татар, мордовцев, чувашей и других народов Поволжья. А также продемонстрировали национальные костюмы.

«Что такое музейно-выставочный проект? Это возможность привезти свое культурное наследие в другой регион и у каждого есть возможность познакомиться с культурой и историей других городов. Эта выставка посетила уже очень много городов, и конечно, она всегда вызывает огромный отклик среди людей», — отметила заведующая научно-экспозиционным и выставочным отделом музея – заповедника «Александровская слобода» Анастасия Листопад.

Посетить выставку можно до 13 мая по входному билету и Пушкинской карте.

Ульяна Бурдина