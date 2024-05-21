Моцарт и лебединая песнь Брукнера: лауреат конкурса Чайковского солирует с ГАСО РТ

«Я не ухожу в концертную деятельность с головой»

«После конкурса Чайковского жизнь меняется. Теперь меня часто приглашают на концерты: в России и за рубежом. Сбылась моя мечта: я многое увидел. Особенно рад, что много разъезжаю по стране», — с улыбкой говорит Энджел Вонг.

На лице — ни тени усталости, а за спиной отыгранный Двадцатый концерт Моцарта с Госоркестром РТ под руководством маэстро Александра Сладковского. Что это — сила чудодейственной классики или юношеский запал?

Талант и крепчайшие нервы — не иначе. Выдержке Энджела Вонга можно позавидовать. В девять дебютировал с симфоническим оркестром в городе Вааса. В десять переехал из США в Москву и поступил в среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных. К 17 годам — победитель престижных конкурсов, среди которых Международный фестиваль молодых пианистов имени Нейгауза и Международный конкурс молодых пианистов имени Рахманинова.

В 20 лет за ним наблюдает вся страна на одном из главных музыкальных конкурсов — XVII Международном конкурсе имени Чайковского.

А сегодня гастролирует с лучшими оркестрами в России, крадя сердечки любительниц академической музыки своей блистательной игрой и обаятельной шевелюрой. А ведь 21-летний музыкант еще только учится на втором курсе Московской консерватории.

«Я не ухожу в концертную деятельность с головой, стараюсь ходить на все пары... насколько это возможно», — говорит Вонг. «Для меня учеба так же важна, как и выступления».

«Два года ходил на концерты ГАСО РТ в Московской филармонии и восхищался им»

«Все-таки нервничает», — слышится сдавленный шепот слушателя этого вечера. Если и так, то виду не подает. Вот Энджел Вонг усаживается за инструмент и настраивается на длинную дистанцию.

Впереди — особенно романтическая и страстная партитура Моцарта, хорошо приправленная драматизмом и разбавленная «лирическими отступлениями». Хоть и скорбными, но все же «высветленными» под пальцами молодого пианиста.

Кажется, ничто не способно вывести Вонга из состояния музицирования. И даже неловко «выскользнувший» аккорд во второй части не смущает музыканта. Не подавая виду, он быстро спохватывается и выруливает в общую колею.

«С Госоркестром РТ легко играть. От оркестрантов исходит мощнейшая поддержка. Я ощущаю невероятную связь между ними и собой. Оттого игра превращается в неповторимый творческий процесс», — говорит Вонг.

И хотя Энджел музицирует с Госоркестром РТ только с этого сезона, эту связь он почувствовал еще раньше: «Я года два ходил в Московскую филармонию на концерты Александра Сладковского. Восхищался им и его коллективом. А теперь выступаю с ними на одной сцене. Это большая удача».

В финале, собрав все силы и выдав весь запал, Вонг и ГАСО РТ срывают овации. Воодушевившись любовью казанской публики, пианиста хватило и на один бис.

Два австрийских композитора — это стильно

Что противопоставить самому популярному концерту Моцарта вкупе с его знаменитой увертюрой к «Дон Жуану»? Изобретать велосипед не стали — включили в программу Девятую симфонию еще одного австрийского композитора Антона Брукнера. Ведь два представителя одной страны, но разных эпох в одной программе — это стильно.

Правда, при жизни Брукнеру повезло меньше, чем соотечественнику. Долгое время его считали педантом, сочинявшим похожие друг на друга симфонии — длинные и схематичные. Но только потом узрели в них воспевание Вселенной, устремление к свету и единение с гармонизированным космосом.

Сложные массивные симфонии, в основе которых — желание проникнуть в тайны бытия, к идеальной фоновой музыке для романтического свидания, мягко говоря, не отнесешь. Но маэстро Сладковский приучил казанскую публику к сложным партитурам.

Нет, он не повторял одни и те же программы и не упрощал, не «опускался» до уровня широкой публики. Он методично и целенаправленно взращивал новое поколение слушателей, готовых внимать и вникать.

Как? Все благодаря внятному музыкальному языку оркестра: контрастному и подвижному. Коллектив умело держит форму: не противоречит композитору, но при этом не затягивает в желании придать партитуре «глубокомыслия».

А главное — находит убедительный облик для каждого смыслового пласта, который закладывал композитор: торжественного размаха и фантасмагорических образов, тихой лирики и саркастической усмешки, смятения и настойчивости.

Сложность Девятой симфонии кроется в ее финале, а точнее, его отсутствии. Последняя симфония Брукнера — лебединая песнь композитора, которую он не успел закончить, хоть и писал ее даже утром своего последнего дня жизни.

Конечно, можно было бы пойти по легкому пути: Брукнер завещал исполнять вместо финала Те Deum (старинный христианский гимн, – прим. Т-и). Но его воля не исполняется до сих пор. Дирижерам приходится находить убедительные средства выразительности, чтобы придать сочинению ощущение законченности.

А как это сделать, когда третья часть имеет сложный, почти философский подтекст? Александр Сладковский дает ответ: в обострении контрастов между величавой первой темой и легкой и хрупкой второй, хоральным эпизодом и кульминацией.

ГАСО РТ не забывает расставить и смысловые акценты, чтобы придать симфонии цельности: на теме из адажио Восьмой симфонии и главной теме Седьмой (они звучат как оглядка Брукнера на пройденный путь) и на светлом умиротворении в конце (прощания композитора с жизнью).

Уже смолкла последняя нота, над оркестром повисла тишина, которую не хочется нарушать. Вот он — тихий, но грандиозный финал не симфонии, но всего концерта. И нет ощущения недосказанности — публика взрывается аплодисментами.

Случайный успех? Едва ли. Госоркестр РТ под руководством маэстро Сладковского в компании с Энжелом Вонгом накануне повторил успех в «Зарядье» в Москве.

Но даже после уходить в отпуск коллектив не собирается. Ведь сейчас в самом разгаре фестиваль «Белая сирень».

Уже 25 мая в Казани Госоркестр РТ исполнит Симфоническую фантазию «Утес», Первый и Четвертый фортепианные концерты Сергея Рахманинова. Солист — Борис Березовский. За дирижерский пульт встанет Клеман Нонсье.