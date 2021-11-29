«Мобильный учитель»: как в Елабужском районе решают кадровую проблему в сельских школах

В Елабужском районе учителя из города приезжают к ученикам в села на служебных автомобилях. Корреспондент ИА «Татар-информ» Гульнар Гарифуллина ознакомилась с елабужским ноу-хау – программой «Мобильный учитель».

В Елабужском районе запущена программа «Мобильный учитель»

Фото из личного архива Ольги Перминовой

В Хлыстовской начальной школе Елабужского района обучаются 18 детей. Это филиал школы №3 города Елабуги. 1-й и 3-й, 2-й и 4-й классы учатся вместе, то есть занятия проходят одновременно. Другого варианта нет – учителей в школе всего два. Да и второго педагога найти было непросто, и вряд ли бы отыскали, если бы Ольга Алексеевна не согласилась приезжать…

Ольга Перминова заменила учителя, ушедшего на пенсию. Она приезжает в деревню на служебной машине, которую ей предоставили на время преподавания в данной школе по проекту «Мобильный учитель».

«Машина облегчила работу, могу подстраивать расписание так, как мне удобно»

«Я устроилась на работу в сентябре прошлого года. Сначала искала место в городе. Директор Ирина Владимировна предложила поработать в этой школе, они искали преподавателя английского языка. А я по образованию учитель английского и немецкого языков. Переквалифицировалась в учителя начальных классов. Поначалу, конечно, ездить в деревню не хотела. Дорога занимает от силы 15 минут, но ездить каждое утро мне показалось очень неудобным. Действительно, в школьном автобусе были свои неудобства, сначала я отводила своих детей в садик, затем бежала к автобусу, чтобы не опоздать.

Через год Елена Терентьева (глава Управления образования Елабужского муниципального района, – прим. Т-и) предложила участвовать в проекте «Мобильный учитель».

Ольга Перминова: «Вот уже два месяца я езжу на служебной машине. Она значительно облегчила мне работу» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вот уже два месяца я езжу на служебной машине. Она значительно облегчила мне работу, могу подстраивать расписание так, как мне удобно, ведь у меня еще есть ученики на домашнем обучении. После занятий в школе хожу к ним. Четыре ученика 2-го, 5-го, 9-го классов по состоянию здоровья вынуждены учиться на дому. Люблю детей, готова и впредь работать в таком же режиме», – рассказала учительница с 7-летним стажем Ольга Перминова.

Мы посмотрели ее урок русского языка. В 4-м классе обучается 7 детей, во 2-м – двое ребятишек. Второй преподаватель обучает 1-й и 3-й классы.

Елабужский проект «Мобильный учитель» был представлен руководству республики. Цель данной программы – сохранить сельские школы. В малых деревнях не хватает учителей, особенно предметников, в результате школы вынуждены закрываться. По проекту «Мобильный учитель» городскому педагогу выдают автомобиль, обеспечивают бензином, проводят техническое обслуживание авто. Учитель ездит в села, и дети продолжают учиться в родной школе, занятия ведет квалифицированный педагог. Дополнительных выплат учитель не получает.

Цель программы «Мобильный учитель» – сохранить сельские школы. В малых деревнях не хватает учителей, особенно предметников, в результате школы вынуждены закрываться Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Прихожу из школы и сразу сажусь за уроки»

Мы пообщались и с учащимися.

«Я люблю свою школу, привык к ней и уходить не хочу. Учусь на 4, 5. В третьем классе по русскому языку были тройки, в этом году чуть получше, и по математике подтянулся.

А еще люблю баскетбол. У нас тут есть спортивный комплекс, тренируемся. Иногда уроки физкультуры тоже там проходят. А вообще я хочу быть певцом, мы часто здесь концерты организовываем», – рассказал ученик 4-го класса Нурислам Гайнанов.

Ваган Хачатрян родился в Армении, а в деревню с семьей он переехал только в этом году.

«Мне особенно нравятся математика, русский язык, физкультура. Я хорошо плаваю, прыгаю. В будущем хотел бы работать в полиции. В этой школе учусь первый год, одноклассники встретили дружелюбно, привыкаю потихоньку. Но скучаю по родной Армении, по односельчанам, друзьям», – поделился Ваган.

Городскому педагогу выдают автомобиль, обеспечивают бензином, проводят техническое обслуживание авто. Учитель ездит в села, и дети продолжают учиться в родной школе Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Артем Мурсеев неравнодушен к спорту, увлекается баскетболом. Мечтает стать программистом.

«Учусь очень хорошо, только по русскому иногда четверки получаю. Прихожу из школы и сразу сажусь за уроки. Домашку много не задают нам», – рассказал он.

Азиз Нишонов – отличник класса.

«Учусь на одни пятерки. Дома делаю домашнее задание и, если остается время, выхожу на улицу гулять. Чтобы быть отличником, нужно всегда делать домашку и не пропускать уроки без причины. Некоторые пропускают занятия просто так, меня это удивляет. Когда вырасту, хочу стать эмчеэсником – спасать людей, тушить пожары», – поделился Азиз.

Детсад тоже расположен в здании начальной школы, только дверь – с другой стороны здания Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Новой учительнице очень обрадовались»

Жительница деревни Хлыстово Анастасия Гарифуллина – мама четверых детей. Двое школьников учатся во 2-м и 3-м классах, младшие еще ходят в садик. Детсад расположен в здании начальной школы, только дверь – с другой стороны здания.

«Мне очень удобно водить всех детей в одно место, поэтому, наверное, понимаете, насколько мне важно, чтобы в деревне школу сохранили. Ездить в город с детьми было бы неудобно, на машине муж уезжает.

Приходу новой учительницы очень обрадовались. Правда, о закрытии школы из-за отсутствия учителя речи не было – не дошло до этого. Думаю, когда возникла такая ситуация, руководство школы быстро решило проблему. Учитель английского языка нам очень был нужен.

Сын учится во 2-м классе, и хотя занятия у них проходят вместе с 4-м классом, в этом тоже есть свои плюсы. Дети все равно слушают, и даже подхватывают что-нибудь из программы старшего класса. Он иногда даже сестре подсказывает, а она учится в 3-м классе. И таблицу умножения, кстати, сын выучил быстрее своей сестры.

В сельской школе атмосфера иная, чем в городских. Теплые взаимоотношения, отношения с педагогами хорошие Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Четверо детей – четыре утренника. А здесь их объединяют вместе – тоже удобно. Знаете, в сельской школе атмосфера иная, чем в городских. Теплые взаимоотношения, отношения с педагогами хорошие. В семьях бывают разные ситуации, учителя относятся с пониманием.

У нас в деревне много многодетных молодых семей. Здесь тремя детьми никого не удивишь, не редкость. Правда, у многих дети учатся не здесь, у большинства дети ездят в город. Родители работают в городе, поэтому им удобнее возить детей с собой. В 1-м классе сын учился один, с одной стороны, грустил от одиночества, но с другой стороны, он получил индивидуальное образование, понимал все темы, домой приходил уже с доделанными домашними заданиями», – рассказала Анастасия.

«Пусть дети гордятся своими татарскими корнями!»

Гарифуллины – смешанная семья: супруг Насти – татарин, а сама она наполовину чувашка, наполовину марийка.

«В семье мы общаемся на русском языке, дети плохо знают родной язык. Татарский они слышат только от бабушки и дедушки. Во время переписи мы записали их татарами, ведь в свидетельстве о рождении они так и записаны. Пусть дети гордятся своими татарскими корнями! Поначалу была мысль отказаться от уроков татарского в школе, сейчас, когда мы решили остаться в Татарстане, подумали, что татарский язык тоже необходимо учить.

В семьях бывают разные ситуации, учителя относятся с пониманием Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Например, в Елабуге открыли школу «Адымнар», а там нужны знания татарского языка. Решила не лишать детей дополнительного языка из-за своей лени, не стоит тормозить развитие, пусть учат. Они знают язык лишь на бытовом уровне.

Я сама, например, понимаю, о чем говорят мои родители, коллеги, сельчане на татарском языке, потому как в школе татарский нам преподавали очень хорошо. Если ты живешь в Татарстане, знать язык – это необходимость, а вреда от него никакого не будет», – уверена Анастасия Гарифуллина.

«Ездить преподавать мне только на пользу»

Следующий пункт нашего прибытия – Костенеевская средняя общеобразовательная школа. С главой Управления образования Елабужского района мы прошлись по коридорам школы. 16 педагогов обучают 67 детей. В пристрое рядом со школой расположились столовая и детский сад.

В Костенеевской средней общеобразовательной школе 16 педагогов обучают 67 детей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В школе есть библиотека, спортзал, теннисный стол и даже хореографический зал. Дети настолько любят читать, что приходится стелить на пол матрасы, чтобы они могли надолго засесть с любимыми книгами.

Директор школы и еще двое учителей приезжают сюда из Мамадыша. Село расположено на границе с Мамадышским районом. Алия Фархуллина устроилась в эту школу учителем физики и математики по программе «Мобильный учитель».

«С сентября этого года преподаю в Костенеевской и Мортовской школах. До этого работала в Мамадышской школе. Стаж – 9 лет. Основная специализация – физика, недавно прошла переподготовку по математике, есть диплом по информатике. Ездить преподавать мне только на пользу – постоянно в движении, общения стало больше. Родные поддержали. Я пока не замужем, поэтому имею возможность посвятить все свое время любимой работе», – поделилась Алия Фархуллина.

Алия Фархуллина: «Ездить преподавать мне только на пользу – постоянно в движении, общения стало больше. Родные поддержали» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Путь от дома Алии до школы занимает летом минут пятнадцать, а зимой примерно 20-30 минут.

«Учитель должен быть открытым, общительным, идти к своей цели, не топтаться на месте. Наша профессия не терпит людей без цели, новых идей», – считает педагог.

В Костенеево она учит детей 7-11-го классов, в Мортовской школе преподает в 7-8-м классах.

«Успеваю к занятиям вовремя, проблем не возникало, объем работы подъемный, расписание согласовано с директорами школ, составлено с учетом моих возможностей. Я выбирала между несколькими вариантами, потом остановилась на Костенеевской школе, так как это новая школа, обещают новое оборудование. Здесь и дети другие, добрее, проще, искреннее, что ли… Встретили меня очень тепло», – поделилась девушка.

«Я выбирала между несколькими вариантами, потом остановилась на Костенеевской школе, так как это новая школа, обещают новое оборудование» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Грант помог решить вопрос кадров»

По словам главы Управления образования Елабужского муниципального района Елены Терентьевой, учреждение гранта «Мобильный учитель» – идея главы Елабужского муниципального района Рустема Нуриева.

«Учредили грант на два автомобиля, объявили конкурс. Два наших педагога прошли и на августовской конференции педагогов получили ключи от автомобилей. Наша задача – обеспечить сельские школы высококвалифицированными специалистами. Желание изъявили пять учителей, мы выбрали двух, которые получили профильное образование, имеют стаж и категорию.

Елена Терентьева: «Желание изъявили пять учителей, мы выбрали двух, которые получили профильное образование, имеют стаж и категорию» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Костенеевской школе был нужен учитель математики и физики. В Мортовской школе учитель физики ушел на пенсию. Найти учителя физики на 6 часов очень трудно, грант помог решить вопрос», – говорит Елена Терентьева.

Сумма гранта на два автомобиля составила 1,2 млн рублей.

«Сейчас наши сельские школы полностью укомплектованы предметниками, хватает и биологов, и химиков. Рассматриваем вопрос об еще одной машине по данной программе. Если в какой-либо зоне не хватит педагога, объявим конкурс на грант “Мобильный учитель”, и преподаватель сможет ездить в несколько сел и деревень», – рассказала Елена Терентьева.

Елабужский проект вызвал споры, нашлись и критики, называющие педагогов «учителями на час» по аналогии с «мужем на час».

«Нужно правильно понимать наш проект. Он дает нам выход из ситуации – школы сохраняем, дети получают качественное образование» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Нужно правильно понимать наш проект. Он дает нам выход из ситуации – школы сохраняем, дети получают качественное образование. Эти педагоги работают по конкретному расписанию, которое составляется исходя из занятости учителя. Заработная плата у них остается той же, мы оплачиваем бензин, поменяли им колеса на зимние», – перечисляет плюсы проекта глава Управления образования.

В Елабужском районе функционируют 23 муниципальные школы, в том числе 12 сельских, 2 коррекционные школы, университетская школа Елабужского института КФУ – всего 26 образовательных учреждений. В них работают 2605 педагогических сотрудников, в том числе 1200 школьных учителей.

intertat.tatar, перевод