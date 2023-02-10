Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе

Tele2, российский оператор мобильной связи, и «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» запускают проект «Мегабайты за оценки». Инициатива не имеет аналогов в стране и призвана поощрять школьников республики за отличную учебу. Участниками могут стать все учащиеся средних образовательных учреждений, которые пользуются услугами оператора и мобильным приложением «Я — школьник».

В этом учебном году Tele2 решила поощрять школьников за успехи дополнительными мегабайтами. За каждую пятерку им будут начислены 200 Мб интернет-трафика. При этом не имеет значения, по какой дисциплине получено «отлично». Важно, чтобы каждая такая отметка была выставлена в электронный дневник учащегося.

Разработка проекта началась в 2022 году, который в Татарстане был объявлен Годом цифровизации. Первыми оценить преимущества нового сервиса и получить мегабайты за пятерки смогли ученики 7-11-х классов школы «Адымнар» Казани. Они вошли в тестовую группу проекта, а их опыт обращения с программой разработчики использовали для оперативного улучшения сервиса. В массовое использование проект запущен 9 февраля 2023 года.

Чтобы получать мегабайты за пятерки, абонентам Tele2 необходимо зарегистрировать свой номер в проекте «Мегабайты за оценки» приложения «Я — школьник». Интернет-трафик начисляется в течение нескольких дней после получения оценки, все накопленные за хорошую учебу мегабайты будут отображаться в электронном дневнике. Трафик за оценки нельзя продать или подарить, но его можно расходовать по своему усмотрению, в том числе на образовательный и полезный контент. Подробная информация о проекте размещена в мобильном приложении электронного дневника, а также на сайте tele2.ru/school.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Интернет и современные дети — практически неразделимые понятия. И это не только про игры, это и электронные сервисы, и онлайн-обучение, и вопросы безопасности, и постоянная связь с родителями. Но трафик быстро расходуется у тех, кто все же слишком часто отвлекается от учебы. Так что наш проект с партнерами — отличный тренажер баланса. Проседаешь по учебе, отвлекаясь на видеосервисы — „заканчивается“ интернет на телефоне, прикладываешь усилия и подтягиваешь успеваемость — Tele2 пополняет запас. Суперсервис „Я — школьник“ на сегодня скачан более 400 тысяч раз, и это очень активная и растущая аудитория. Так что мы уверены, что учащиеся воспримут проект с большим энтузиазмом».

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2:

«Большинство школ республики в дополнение к утвержденной программе использует образовательные онлайн-ресурсы, ученики участвуют в олимпиадах, которые также проходят в digital-формате. Мобильный интернет Tele2 доступен практически на всей территории республики, поэтому дополнительные мегабайты точно пригодятся, учиться или смотреть полезный контент можно будет в любое удобное время. Этот проект — отличный пример партнерства с профильным министерством, которое позволяет с помощью цифровых ресурсов заботиться о новом поколении и помогать ему уже сегодня». Реклама. ООО «Т2 Мобайл». 2VtzqwESRjh.