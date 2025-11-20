Мобильный блиндаж, прицеп, печка: жители Васильево отправили новую партию помощи на СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

На базе «Мостопоезда-33» жители Васильево Зеленодольского района объединились в волонтерский штаб «Единство». Отсюда на передовую отправилась очередная партия гуманитарного груза. Ее формировали волонтеры группы, местные жители, предприниматели. В этот раз бойцам передали пробную партию грузовых тележек и даже металлический мобильный блиндаж. В погрузке участвовал депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

В нынешнюю отправку вошли две новинки, созданные местными специалистами: прицеп для малолитражных машин и мини-дом для бойцов. Участник СВО, житель Васильево Данил Решет, находящийся сейчас в отпуске, внимательно проверил эти конструкции – фактически стал ОТК для новой техники.

«Прицеп этот создан по нашей просьбе, – рассказал Данил. – Мы уже проверяли такой на передовой: сделали один своими силами. На него помещаются восемь ящиков со снарядами, их можно быстро и удобно доставлять вперед. Большая машина сразу становится целью ВСУ, а такая маленькая сцепка проходит незамеченной. Поэтому обратились к землякам из МП-33 с просьбой сделать десять прицепов. И вот первый уже отправляется по назначению».

Сотрудники «Мостопоезда-33» – еще и настоящие изобретатели. По просьбе бойцов они изготовили мобильный блиндаж. Генеральный директор компании Дмитрий Иванов, который также возглавляет волонтерский штаб «Единство», объяснил, что укрытие разработано специально для выполнения задач бойцами на передовой. Основа – Ж/Д контейнер, который полностью заглубляют в землю, оборудуют необходимым, усиливают вход. На поверхности его не будет видно, а при наступлении его можно выкопать и перевезти на новое место.

Ильдар Гильмутдинов, который регулярно участвует в отправках гуманитарных грузов из Казани и районов Татарстана, отметил еще одну разработку – переносную печку. Ее бойцы высоко оценили еще осенью. Депутат подчеркнул, что сила именно в единстве.

«Это внимание граждан, забота о своих мужьях, отцах, братьях, это живая связь бойцов с малой родиной, – отметил Ильдар Ирекович. – Васильево уникально тем, что здесь удалось объединить простых жителей, волонтеров и руководство поселка в один штаб. Это очень важно для наших ребят».

Председатель Совета ветеранов Васильево Татьяна Матеркова добавляет, что гуманитарный груз собирали всей деревней.

«Детсады, школы, бюджетники, пенсионеры, волонтеры – каждый внес свою лепту. Плетут вместе «браслеты выживания», вяжут носки для раненых. Маскировочные и антидроновые сети делают заботливые женщины – их уже более пятисот!» – рассказала она.

Волонтер Ольга Галиакберова говорит, что в каждую коробку вложена не просто помощь: «Мы отправляем не груз, а заботу, внимание, поддержку. Чтобы наши мужчины знали: мы их ждем, любим и очень хотим видеть дома живыми и, конечно же, здоровыми».

В этот раз бойцам отправили и коробки со сладостями – маленькие радости никто не отменял даже на фронте.

«Бойцы, которые приезжают в отпуск, часто просят привезти что-нибудь вкусное, и мы всегда идем им навстречу, – поделился генеральный директор Васильевского хлебозавода Рамиль Зайнуллин. – Сегодня отправили хлебобулочные изделия в разных форматах, и впервые – вместе с «Мостопоездом» и штабом «Единство». Мы восхищены их работой и присоединились по первой же просьбе».

Тем временем сотрудники «Мостопоезда-33» уже начали изготовление оставшихся девяти прицепов. Работа не останавливается ни на день.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

