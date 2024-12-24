Мобильное приложение Совкомбанка третий год в лидерах рейтинга Mobile Banking Rank

Фото: ПАО «Совкомбанк»

Приложение «Халва – Совкомбанк» сохраняет позиции в топ-3 ренкинга агентства Markswebb в категориях Daily Banking («Лучший ежедневный банкинг») и Digital Office («Лучшие цифровые офисы»).

В категории «Лучшие цифровые офисы» мобильное приложение Совкомбанка удерживает третью строчку рейтинга. В числе сильных сторон аналитики агентства называют высокий уровень поддержки, который обеспечивает эффективное решение вопросов по оспариванию операций, возможность отправки голосовых сообщений в чат-бот и получение релевантных ответов на них, а также значительное расширение возможностей оформления продуктов для неклиентов банка.

В категории «Лучший ежедневный банкинг» приложение «Халва – Совкомбанк» сохраняет второе место. Markswebb отмечает прирост в оценке благодаря возможностям проверки статуса по ПИФам, также в числе позитивных изменений аналитики агентства называют улучшение сценариев получения переводов, включая сбор средств и разделение покупки, а также повышение удобства оплаты налогов и штрафов. Сильные стороны приложения Совкомбанка в Daily Banking – эффективный сценарий погашения задолженности по кредиту с уведомлениями, а также развитая автоматизация накоплений, включая перевод фиксированной суммы при поступлениях на счет.

Mobile Banking Rank — ежегодное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках России для частных лиц, организованное аналитическим агентством Markswebb. В 2024 году в исследовании оценивались более 20 мобильных приложений банков для OS Android, кабинетный анализ и UX-тесты дополнены экспертными интервью.

Подробнее о Mobile Banking Rank 2024 на сайте Markswebb.

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