Мобильное приложение ОНФ позволяет оперативно отправлять информацию о беспилотниках

Более полумиллиона россиян установили мобильное приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом совместно с Министерством обороны РФ. Это приложение позволяет гражданам оперативно сообщать о замеченных беспилотниках, ракетах или подозрительных группах людей.

Приложение доступно для пользователей Android на платформах GooglePlay и RuStore. Владельцы устройств на iOS могут воспользоваться чат-ботом проекта «Кибердружина» в Telegram для передачи информации.

Ринат Фазылов, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане, подчеркнул важность бдительности граждан и рекомендовал каждому жителю республики установить приложение. В Татарстане его уже скачали более 8 тысяч человек.

По словам Михаила Камышева, руководителя разработки, с лета 2023 года благодаря информации, полученной через «Радар.НФ», было уничтожено свыше 100 вражеских беспилотников.

Для использования приложения необходимо авторизоваться по номеру телефона и следовать простой инструкции по отправке сообщений. Все сигналы передаются в соответствующие силовые ведомства для обработки и реагирования.