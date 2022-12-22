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Ру Тат
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Экономика
22 декабря 2022  17:00

Мобильное приложение Ак Барс Банка подтвердило лидерство в рейтинге Markswebb

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Мобильное приложение Ак Барс Банка подтвердило лидирующие позиции в российском рейтинге агентства Markswebb в номинации Daily Banking для Android, сохранив второе место среди 22 мобильных банков. 

В исследовании эффективности мобильных приложений для частных лиц Mobile Banking Rank 2022 эксперты Markswebb оценили удобство и полноту функций по решению ежедневных задач. 

Эксперты отметили, что в 2022 году Ак Барс Банк развивал инвестиции в мобильном приложении. Теперь клиенты могут онлайн отслеживать статус по брокерским счетам и ИИС. Также специалисты оценили удобство и скорость переводов через СБП банка. 

В приложении Ак Барс Банка всегда есть доступ практически ко всем видам банковских услуг, в том числе по управлению счетами, оформлению и погашению кредитов, открытию и пролонгации вкладов, конвертации валют, платежам и переводам. С помощью мобильного приложения клиенты банка могут совершать привычные для них операции, не выходя из дома.

Подробнее об исследовании Mobile Banking Rank 2022 можно прочитать по ссылке.

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#ак барс банк
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