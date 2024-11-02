Мобильная эколаборатория «Казаньоргсинтеза» провела пробы воздуха в ЖК «Салават Купере»

Сегодня в жилом комплексе «Салават Купере» при участии местных жителей мобильная эколаборатория «Казаньоргсинтеза» провела открытые пробы воздуха.

Каждый желающий мог познакомиться с особенностями работы передвижного экологического поста и понаблюдать, как происходит замер параметров атмосферного воздуха.

«По пути в гости я увидела машину эколаборатории и решила подойти. Моя сестра живет в этом районе, периодически мы с ней обсуждаем вопрос качества воздуха в «Салават Купере». Сейчас я пообщалась с экологом «Казаньоргсинтеза» Романом Емелюшиным, наблюдала за работой оборудования. Видно, что измерения производятся и все на положительном уровне», - поделилась местная жительница Эльза.

Исследования проводились по 24 показателям. По итогам проверки качества атмосферного воздуха превышений допустимых норм веществ не выявлено.

«Мобильная экологическая лаборатория (МЭЛ) “Казаньоргсинтеза” оснащена своей метеостанцией, а также современным оборудованием: газоанализаторами и хроматографами. Команда санитарно-промышленной лаборатории ежедневно следит за состоянием воздуха в районе предприятии и за его пределами», – рассказала Лилия Исмагилова, химик центральной заводской лаборатории.

За 2023 год МЭЛ совершила 796 выездов и взяла более 7 тысяч проб. Перечень замеряемых веществ и уровень их предельной концентрации определен контролирующими государственными органами. Помимо машины мобильной лаборатории, круглосуточный контроль качества воздуха осуществляет экологический стационарный пост «Казаньоргсинтеза» вблизи СК «Форвард» по улице Химическая. Исследования проводятся непрерывно по 24 показателям в режиме автоматического контроля. Результаты мониторинга публикуются на сайте предприятия в разделе «Экомониторинг», а также в официальном сообществе «Казаньоргсинтез» ВКонтакте.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»