Мобильная агитационная бригада побывала в Агрызском районе

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Агрызском районе Татарстана побывала агитационная бригада. Ее члены рассказали местным жителям о кандидатах, а также о том, как можно направить обращение депутату, сообщает пресс-служба «Единой России».

Напомним, в Татарстане запустили онлайн-сервис «Мой депутат». Чтобы задать свой вопрос, гражданину нужно зайти на сайт сервиса или позвонить по телефону: 8 800 222 17 08 с 10:00 до 19:00 — в будние дни.

Отметим, что в Агрызском районе РТ работают школы, детсады и ФАПы. К услугам жителей — досуговые клубы, почтовое отделение и библиотеки. Есть несколько магазинов.

Сельчане рассказали, что некоторые дороги в Девятернинском сельском поселении требуют ремонта. Они также попросили обновить и местный клуб.

Напомним, работа бригад организована в пяти основных зонах: Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской ежедневно (кроме понедельника и вторника) с 11.00 до 19.00.

По данным на 18 августа, агитационные мероприятия прошли в 450 населенных пунктах, с представителями партии пообщались более 27 тыс. человек.

Среди актуальных для сельчан тем: благоустройство дорог, качество водоснабжения, оснащение сельских детских садов, ДК и библиотек, строительство современных спортивных и детских площадок, почтовых отделений, магазинов и аптек. Также в селе сталкиваются с дефицитом кадров: не хватает медработников, почтальонов, заведующих СДК и учителей.

Жители Пестречинского района просят открыть общественную баню и установить банкомат. Кукморцы рассказали, что в их районе надо построить новое здание почты, ФАП, Дом культуры, школу и детсад, а также установить водонапорную башню. В Рыбнослободском районе требуется привести в порядок мост между селами Юлсубино и Ямашево и разместить вышку сотовой связи. Алексеевцы испытывают проблемы с отсутствием рейсового автобуса.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.