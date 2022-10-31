Мобилизованных татарстанцев освободят от пени и штрафов за просрочку оплаты ЖКУ

Мобилизованные татарстанцы будут освобождены от пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире в Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия» в Татарстане депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон.

«Нашим комитетом в период пандемии был принят закон на мораторий на выплату пений и штрафов за просроченные услуги ЖКХ. Многие люди потеряли тогда работу, перешли на удаленку. Мобилизованные граждане и члены их семей будут также освобождены от пени и штрафов», – сказал он.

В конце прошлого года был создан Фонд содействия развития территорий, в числе его ключевых вопросов – решение проблем, связанных с аварийным жильем, напомнил спикер. В следующем году, по его словам, фонд запустит новые проекты, направленные на решение актуальных проблем.

По словам Вольфсона, вопрос износа инженерных сетей стоит остро в Татарстане. В зимний и летний периоды в регионе бывает немало аварий, отключений воды и тепла. Износ сетей по региону большой, этот вопрос держится на контроле, заверил он.