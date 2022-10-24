Мобилизованных татарстанцев научили оказывать первую помощь

Преподаватели медицинских вузов Казани и центра медицины катастроф Татарстана обучили мобилизованных татарстанцев основам оказания первой помощи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

14 преподавателей Казанского медицинского колледжа три дня проводили лекции в пункте сбора в «Казань Экспо». Помимо теории, призывников научили применять практические навыки самопомощи и взаимопомощи.

В других пунктах сбора резервистов обучали преподаватели КГМА, КГМУ и специалисты Республиканского центра медицины катастроф РКБ.

«Первая доврачебная помощь включает в себя срочные меры, проводимые при травмах и ранениях. Она необходима, чтобы устранить жизнеугрожающие состояния и подготовить пострадавшего к транспортировке. Своевременное оказание помощи позволяет спасти жизнь и избежать возможных осложнений», – рассказали в горздраве.

Процесс обучения казанские преподаватели и врачи выстроили в режиме индивидуальной подготовки.

Вскоре занятия проведут и для остальных групп мобилизованных татарстанцев.