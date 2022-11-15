Мобилизованных освободят от транспортного налога и дадут отсрочку на имущественный

Мобилизованные жители Татарстана освобождаются от транспортного налога на одно транспортное средство и получают отсрочку по уплате имущественного налога. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете министров республики.

«Освобождены от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство мобилизованные жители Татарстана, призванные в Вооруженные силы Российской Федерации», – сказал руководитель УФНС по РТ.

Он добавил, что мобилизованным жителям республики предоставляется отсрочка по уплате имущественного налога. Так, уведомления по нему придут только через три месяца после демобилизации гражданина, и оплатить их нужно будет в течение полугода по 1/6 части ежемесячно.

При этом, если мобилизованный вернется через два-три года, то налог на имущество придет также за эти два-три года.

Отметим, что всего налоговыми льготами в Татарстане пользуется около 1 млн жителей, наибольшую часть которых составляют пенсионеры и люди предпенсионного возраста – около 800 тыс. человек. Сумма всех льгот оценивается в 1,4 млрд рублей.

Напомним, что пенсионеры льготируются по налогу на имущество в одном объекте. Причем, если пенсионер владеет двумя квартирами, то льготу он получит по той, у которой большая кадастровая стоимость. Кроме того, пенсионеры имеют льготу на землю по шести соткам – то есть если участок, к примеру, 10 соток, то платить придется только за четыре.