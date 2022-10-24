Мобилизованных Менделеевского района РТ освободили от арендных платежей

Мужчины Менделеевского района РТ, призванные в рамках частичной мобилизации, получили право на отсрочку по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и иного имущества. Об этом на деловом понедельнике в администрации сообщил глава района Радмир Беляев.

В Менделеевске разработали дополнительные меры поддержки мобилизованных. Инициатором выступила Палата имущественных и земельных отношений. Решение было единогласно принято депутатским корпусом на XXIV заседании совета Менделеевского муниципального района.

«Президент нашей республики [Рустам Минниханов] поручил главам районов взять под личный контроль вопрос поддержки семей мобилизованных. Штаб нашего района продолжает эту работу. Обращения принимаются по номеру администрации. Еще раз обращаю внимание каждого: формально подходить к подобным вопросам — преступно! Прошу проявить внимание к обращениям, откликаться на просьбы о помощи и поддержке», — отметил Радмир Беляев.

Также спикер отметил, что в районе к отправке в Лисичанск готовится вторая партия гуманитарного груза, работает штаб волонтеров, представители которого отрабатывают вопросы с населением. Постоянно оказывается поддержка семьям мобилизованных.

«Сейчас такой период, когда нужно объединяться. В Победу важен вклад каждого! Если каждый будет качественно выполнять свою работу, Победа обязательно будет за нами», — отметил градоначальник.