Мобилизованных из Татарстана вернули в свой полк в зоне спецоперации

Мобилизованных татарстанцев вернули в свой полк из воинской части Донецкой народной республики после обращения, направленного ими руководству Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«По нашей информации, все мобилизованные вернулись в расположение своего полка», — отметили в пресс-службе по запросу агентства.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах стало распространяться видеообращение группы мобилизованных татарстанцев. Они пожаловалась, что их подразделение было передано в воинскую часть ДНР, которое отправило их на штурм — по их словам, без поддержки. Военнослужащие выразили готовность служить далее, но в своем полку.