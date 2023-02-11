news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
11 февраля 2023  12:36
Алексей Угаров

Мобилизованных из Татарстана вернули в свой полк в зоне спецоперации

news_top_970_100

Мобилизованных татарстанцев вернули в свой полк из воинской части Донецкой народной республики после обращения, направленного ими руководству Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«По нашей информации, все мобилизованные вернулись в расположение своего полка», — отметили в пресс-службе по запросу агентства.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах стало распространяться видеообращение группы мобилизованных татарстанцев. Они пожаловалась, что их подразделение было передано в воинскую часть ДНР, которое отправило их на штурм — по их словам, без поддержки. Военнослужащие выразили готовность служить далее, но в своем полку. 

#спецоперация на Украине #мобилизация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное