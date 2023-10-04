Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мобилизованных из Татарстана наградили медалями и благодарностями Раиса Татарстана
В начале октября 2023 года представители Татарстана в Республике Крым и городе Севастополе по поручению руководства республики наградили отличившихся бойцов 1233 мотострелкового полка, сформированного в Татарстане.
Представители вручили военнослужащим Медали и Благодарности Раиса Республики Татарстан.
Отмечается, что бойцы чувствуют себя хорошо, достойно несут службу, успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Для военнослужащих на передовой организована доставка газеты «Боевой листок» и «Дуслар».
Защитники передают большой привет родным и близким в Татарстан.
Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»