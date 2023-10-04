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Руc Тат
СВО 4 октября 2023 13:29

Мобилизованных из Татарстана наградили медалями и благодарностями Раиса Татарстана

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В начале октября 2023 года представители Татарстана в Республике Крым и городе Севастополе по поручению руководства республики наградили отличившихся бойцов 1233 мотострелкового полка, сформированного в Татарстане.

Представители вручили военнослужащим Медали и Благодарности Раиса Республики Татарстан.

Отмечается, что бойцы чувствуют себя хорошо, достойно несут службу, успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Для военнослужащих на передовой организована доставка газеты «Боевой листок» и «Дуслар».

Защитники передают большой привет родным и близким в Татарстан.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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#спецоперация на Украине
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