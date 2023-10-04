Мобилизованных из Татарстана наградили медалями и благодарностями Раиса Татарстана

В начале октября 2023 года представители Татарстана в Республике Крым и городе Севастополе по поручению руководства республики наградили отличившихся бойцов 1233 мотострелкового полка, сформированного в Татарстане.

Представители вручили военнослужащим Медали и Благодарности Раиса Республики Татарстан.

Отмечается, что бойцы чувствуют себя хорошо, достойно несут службу, успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Для военнослужащих на передовой организована доставка газеты «Боевой листок» и «Дуслар».

Защитники передают большой привет родным и близким в Татарстан.